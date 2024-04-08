Повар из Екатеринбурга покорила голубцами именитых шефов России

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Александра приготовила свое коронное блюдо — голубцы, рассказали на федеральном телеканале.
Известно, что свердловчанке 36 лет. Свое любимое блюдо она приготовила на кастинге. Если ее пригласят на дальнейшие испытание, то Александру распределят в команду одного из двух поваров. В эфир программа выйдет 8 апреля в 19:00.
Напомним, что недавно жительница Екатеринбурга рассказала правду о «Битве шефов». Выйти в финал в этом шоу ей не удалось.