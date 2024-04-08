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Published Сегодня, 09:06

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Жительница Екатеринбурга снялась в кулинарном шоу на ТВ

Повар из Екатеринбурга покорила голубцами именитых шефов России

8 апреля 2024, 09:06
Фото: Телеканал «Пятница»

Жительница Екатеринбурга снялась в кулинарном шоу на ТВ

Жительница Екатеринбурга Александра Шереметьева поучаствовала в кулинарном шоу на телевидении. В качестве жюри там выступили именитые повара Ивлев и Азгалямов.

Александра приготовила свое коронное блюдо — голубцы, рассказали на федеральном телеканале.

Известно, что свердловчанке 36 лет. Свое любимое блюдо она приготовила на кастинге. Если ее пригласят на дальнейшие испытание, то Александру распределят в команду одного из двух поваров. В эфир программа выйдет 8 апреля в 19:00.

Напомним, что недавно жительница Екатеринбурга рассказала правду о «Битве шефов». Выйти в финал в этом шоу ей не удалось.

Повар из Екатеринбурга победила в телешоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым
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#Общество#Свердловская область#Программа#Шоу#Телевидение#Кастинг#Повара#Испытание#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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