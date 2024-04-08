tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Пойманная на выборах с зеленкой профессор УрФУ из Екатеринбурга осталась нищей

Пойманная на выборах с зеленкой профессор УрФУ из Екатеринбурга осталась нищей

8 апреля 2024, 06:56
Фото: Фото: «Екатское чтиво»
Ни с чем осталась пойманная на выборах с зеленкой профессор УрФУ. Речь идет об Эмилии Носовой, которую аферисты заставили посетить избирательный участок с зеленкой. Она пыталась испортить бюллетени.
Сюжет
Выборы

Перед этим она перевела аферистам 15 миллионов. В числе этих средств есть шесть миллионов, которые Эмилия копила долгие годы для того, чтобы приобрести дочке квартиру, пишет Е1.

Я осталась нищей. Долги есть. Если найдут этих людей, то они должны возместить, — сказала профессор.

За год профессор получает зарплаты на сумму порядка двух миллионов рублей. Эмилия ежемесячно откладывала более половины зарплаты на то, чтобы накопить на жилье. Она отметила, что с детства была приучена откладывать деньги и жить скромно.

Напомним, что профессора задержали на выборах. Она пыталась залить бюллетени зеленкой, но была задержана на 15 суток.

Дети не могут связаться с профессором УрФУ Носовой после провокации на выборах
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 10 миллионовВсе деньги с продажи квартиры отдала мошенникам жительница ЕкатеринбургаУчастникам викторины «Опорный край» в Свердловской области звонят мошенники
#Свердловская область#Деньги#Криминал#Долги#Мошенники#Профессор#УрФУ#Зеленка#18+#Екатеринбург#Аферисты#Выборы#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Этнозабег, катание на оленях и звездные спортсмены: в Югре прошел XI лыжный марафон
Вчера, 16:06
Обзор. Во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году
Сегодня, 05:54
Предпринимательница в Екатеринбурге поставляла поддельное масло в школы и больницы
Сегодня, 06:33
Прогноз для знаков зодиака на время ретроградного Меркурия с 1 по 26 апреля
Сегодня, 05:29
Грязевые ванны или кола? Жители Верхней Салды жалуются на черную воду из-под крана
Вчера, 08:51
Шикарный особняк за 85 миллионов продается в Екатеринбурге
Вчера, 09:24
"