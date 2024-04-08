Пойманная на выборах с зеленкой профессор УрФУ из Екатеринбурга осталась нищей

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Перед этим она перевела аферистам 15 миллионов. В числе этих средств есть шесть миллионов, которые Эмилия копила долгие годы для того, чтобы приобрести дочке квартиру, пишет Е1.
Я осталась нищей. Долги есть. Если найдут этих людей, то они должны возместить, — сказала профессор.
За год профессор получает зарплаты на сумму порядка двух миллионов рублей. Эмилия ежемесячно откладывала более половины зарплаты на то, чтобы накопить на жилье. Она отметила, что с детства была приучена откладывать деньги и жить скромно.
Напомним, что профессора задержали на выборах. Она пыталась залить бюллетени зеленкой, но была задержана на 15 суток.