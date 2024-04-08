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Предпринимательница в Екатеринбурге поставляла поддельное масло в школы и больницы

Предпринимательница в Екатеринбурге поставляла поддельное масло в школы и больницы

8 апреля 2024, 06:33
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местная предпринимательница поставляла фальсифицированное сливочное масло с ноября 2022 года по апрель 2023 года.

Женщина, отслеживая аукционы по закупкам сливочного масла для госучреждений, делала заявки для участия в торгах и объявляла цену, более низкую в сравнении с предложениями других поставщиков, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После заключения договоров екатеринбурженка искала поставщиков поддельного сливочного масла. От них она получала спред из немолочного жира, а затем отправляла его под видом масла в образовательные, медицинские и государственные организации.

Впоследствии было установлено, что ее действия причинили учреждениям ущерб в размере более пяти миллионов рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.

Напомним, жители Свердловской области были поймы на незаконной продаже табачных изделий.

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за поддельных лекарственных рецептов
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#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#Криминал#Торги#Поставщик#Подделка#Продукция#Организации#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Сливочное масло
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