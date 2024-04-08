Предпринимательница в Екатеринбурге поставляла поддельное масло в школы и больницы

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Женщина, отслеживая аукционы по закупкам сливочного масла для госучреждений, делала заявки для участия в торгах и объявляла цену, более низкую в сравнении с предложениями других поставщиков, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
После заключения договоров екатеринбурженка искала поставщиков поддельного сливочного масла. От них она получала спред из немолочного жира, а затем отправляла его под видом масла в образовательные, медицинские и государственные организации.
Впоследствии было установлено, что ее действия причинили учреждениям ущерб в размере более пяти миллионов рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.
Напомним, жители Свердловской области были поймы на незаконной продаже табачных изделий.