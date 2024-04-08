Прибил гвоздями к полу: в Екатеринбурге начался суд над изувечившим подругу мужчиной

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В Екатеринбурге начался суд над сварщиком из Асбеста, который жестоко искалечил свою бывшую возлюбленную. Ранее мужчину неоднократно судили за кражи, побои, угон машины и другие преступления, сообщает СУ СК Свердловской области.
Над своей жертвой обвиняемый издевался в гараже на улице Космонавтов. Он прибил ей ноги к полу, чтобы она не могла убежать, и попытался поджечь. Затем преступник решил убить женщину. Он вывел ее на улицу, посадил автомобиль и повез в сторону леса. По дороге женщине удалось спровоцировать ДТП. Преступник потерял управление и столкнулся с другой машиной. Когда участники ДТП начали звонить в полицию, мучитель сбежал.
Искалеченной жертве маньяка очевидцы вызвали скорую помощь. Преступника быстро задержали. Свою вину он не признал, врачи в ходе судебно-медицинской экспертизы признали его вменяемым. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее дочь педофила из Богдановича рассказала СМИ о мучительных годах жизни с отцом-насильником.