Прибил гвоздями к полу: в Екатеринбурге начался суд над изувечившим подругу мужчиной

Над своей жертвой обвиняемый издевался в гараже на улице Космонавтов. Он прибил ей ноги к полу, чтобы она не могла убежать, и попытался поджечь. Затем преступник решил убить женщину. Он вывел ее на улицу, посадил автомобиль и повез в сторону леса. По дороге женщине удалось спровоцировать ДТП. Преступник потерял управление и столкнулся с другой машиной. Когда участники ДТП начали звонить в полицию, мучитель сбежал.