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В Екатеринбурге начался суд над мужчиной, который прибил знакомую к полу

Прибил гвоздями к полу: в Екатеринбурге начался суд над изувечившим подругу мужчиной

8 апреля 2024, 14:57
Фото: СУ СК Свердловской области

В Екатеринбурге начался суд над мужчиной, который прибил знакомую к полу

Изувечивший с особой жестокостью женщину преступник предстал перед судом в Екатеринбурге. Вину фигурант уголовного дела так и не признал.

В Екатеринбурге начался суд над сварщиком из Асбеста, который жестоко искалечил свою бывшую возлюбленную. Ранее мужчину неоднократно судили за кражи, побои, угон машины и другие преступления, сообщает СУ СК Свердловской области.

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Над своей жертвой обвиняемый издевался в гараже на улице Космонавтов. Он прибил ей ноги к полу, чтобы она не могла убежать, и попытался поджечь. Затем преступник решил убить женщину. Он вывел ее на улицу, посадил автомобиль и повез в сторону леса. По дороге женщине удалось спровоцировать ДТП. Преступник потерял управление и столкнулся с другой машиной. Когда участники ДТП начали звонить в полицию, мучитель сбежал.

Искалеченной жертве маньяка очевидцы вызвали скорую помощь. Преступника быстро задержали. Свою вину он не признал, врачи в ходе судебно-медицинской экспертизы признали его вменяемым. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее дочь педофила из Богдановича рассказала СМИ о мучительных годах жизни с отцом-насильником.

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