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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Пьяная женщина в Тюмени убила ножом своего мужа

Пьяная женщина в Тюмени убила ножом своего мужа

8 апреля 2024, 10:25
Фото: 1MI
Жительница в Тюмени зарезала своего мужа во время ссоры. Происшествие случилось 5 апреля 2024 года.

Супруги вместе употребляли алкоголь, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Женщина, схватив нож, ударила мужа в спину и грудь ножом не менее 10 раз, рассказали в пресс-службе Тюменского облсуда.

Мужчина скончался на месте происшествия. Женщину задержали и отправили под стражу на два месяца. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, 22 марта 2024 года в Сысерти пьяный мужчина зарезал свою сожительницу и сбежал. Вскоре его задержали.

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