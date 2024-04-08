Пьяная женщина в Тюмени убила ножом своего мужа

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Супруги вместе употребляли алкоголь, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Женщина, схватив нож, ударила мужа в спину и грудь ножом не менее 10 раз, рассказали в пресс-службе Тюменского облсуда.
Мужчина скончался на месте происшествия. Женщину задержали и отправили под стражу на два месяца. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 15 лет тюремного заключения.
Напомним, 22 марта 2024 года в Сысерти пьяный мужчина зарезал свою сожительницу и сбежал. Вскоре его задержали.