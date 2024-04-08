Пьяный пассажир троллейбуса в Екатеринбурге устроил дебош

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Мужчина отказывался платить за проезд. Кондуктор предложила ему платить или выходить из транспорта, а пассажир нецензурно ругался, размахивал руками и кричал, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Вскоре другой пассажир, стоявший рядом с дебоширом, попросил его покинуть троллейбус и стал двигать его к выходу. Скандальный мужчина продолжал возмущаться, и тогда пассажир ударил его головой.
На некоторое время дебошир замолчал, а потом снова стал ругаться. Когда троллейбус подъехал к остановке, другой пассажир вытолкал его на улицу.
Напомним, в январе 2024 года в самолете пассажирка из Екатеринбург, летевшая в Сургут, устроила скандал. В какой-то момент женщину высадили и отвели в полицию.