tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Пьяный пассажир троллейбуса в Екатеринбурге устроил дебош

Пьяный пассажир троллейбуса в Екатеринбурге устроил дебош

8 апреля 2024, 04:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пьяный пассажир троллейбуса устроил скандал, не желая оплачивать проезд.

Мужчина отказывался платить за проезд. Кондуктор предложила ему платить или выходить из транспорта, а пассажир нецензурно ругался, размахивал руками и кричал, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Вскоре другой пассажир, стоявший рядом с дебоширом, попросил его покинуть троллейбус и стал двигать его к выходу. Скандальный мужчина продолжал возмущаться, и тогда пассажир ударил его головой.

На некоторое время дебошир замолчал, а потом снова стал ругаться. Когда троллейбус подъехал к остановке, другой пассажир вытолкал его на улицу.

Напомним, в январе 2024 года в самолете пассажирка из Екатеринбург, летевшая в Сургут, устроила скандал. В какой-то момент женщину высадили и отвели в полицию.

Устроили бунт: пассажиры автобуса в Екатеринбурге напали на водителя и кондуктора
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростки обстреляли автобус с пассажирами в Каменске-УральскомПьяный мужчина в Екатеринбурге разделся и разгромил мясной магазинПьяный пассажир напал с ножом на таксиста в Тюмени и угнал его автомобиль
#Происшествия#Скандал#ЧП#Пассажир#Троллейбус#18+#Дебошир#Екатеринбург#Кондуктор#Елизавета Зиборова#Инцидент#Оплата проезда
Подпишитесь
Этнозабег, катание на оленях и звездные спортсмены: в Югре прошел XI лыжный марафон
Вчера, 16:06
Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда
Сегодня, 03:30
«Самый умный» котенок продается за миллиард в Екатеринбурге
Вчера, 12:15
Ни пройти, ни проехать: площадку у Нижнетагильского театра кукол заполонили лошади
6 апреля, 13:28
Грязевые ванны или кола? Жители Верхней Салды жалуются на черную воду из-под крана
Вчера, 08:51
Шикарный особняк за 85 миллионов продается в Екатеринбурге
Вчера, 09:24
"