tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Решетников и Белоусов поучаствуют в пленарной сессии форума «Открытые инновации»

Решетников и Белоусов поучаствуют в пленарной сессии форума «Открытые инновации»

8 апреля 2024, 15:13
Фото: Изображение Midjourney
10 апреля в технологическом парке «Сколково» пройдет пленарная сессия международного форума «Открытые инновации» под названием «Технологии — ключ к суверенитету». Сам форум продлится два дня: 10 и 11 апреля. Информационным партнером форума выступит медиахолдинг 1MI.

Как сообщает издание 56orb.ru, в мероприятии примут участие первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов и министр экономического развития России Максим Решетников.

Андрей Белоусов подчеркнул, что для создания благоприятной среды развития инноваций необходим диалог между государством, наукой и предпринимательством. По его мнению, сегодня важно создать условия для привлечения широкого круга технологических предпринимателей к процессу достижения технологического суверенитета.

В мае прошлого года Правительство России утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. К этому времени национальная экономика должна самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. При этом доля такой отечественной продукции в общем объеме потребления должна составлять не менее 75 процентов. На сегодняшний день государство делает ставку на коммерциализацию технологий собственной разработки и проекты высокой стадии готовности.

Первый шаг — за наукой и разработчиками технологий. На большие корпорации, имеющие ресурсы и возможности для открытия новых рынков, в свою очередь, будет возложена ответственность за ускоренное масштабирование новых технологий.

Участниками пленарной сессии станут специалисты из области науки, включая генерального директора Института искусственного интеллекта AIRI Ивана Оселедца и научного руководителя группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, профессора МФТИ Алексея Федорова. Они попытаются дать ответ на вопрос о том, какая продукция отечественного высокотехнологичного сектора будет пользоваться спросом в горизонте 3, 7 и 10 лет и сможет ли она стать конкурентоспособной за пределами государства.

Экономист из Китайской Народной Республики Энди Си также выступит в рамках пленарной сессии. Он представит прогнозы по перераспределению мировых центров принятия технологических решений. Ранее именно Энди Си спрогнозировал крупные экономические кризисы 1997, 1999 и 2008 годов.

Форум «Открытые инновации» проводится с 2012 года и представляет собой одну из наиболее влиятельных дискуссионных площадок, которая посвящена инновационному развитию. Регистрация на участие в мероприятии доступна на официальном сайте форума.

Подпишитесь
Замена аккумулятора, сезон пожаров и незаконный мусор: экоитоги недели с 1 апреля
Сегодня, 10:28
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2023 года
Сегодня, 11:10
Обзор. Во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году
Сегодня, 05:54
Прогноз для знаков зодиака на время ретроградного Меркурия с 1 по 26 апреля
Сегодня, 05:29
Сразу три уральских региона ввели режим ЧС из-за сильного паводка
Сегодня, 10:23
Этнозабег, катание на оленях и звездные спортсмены: в Югре прошел XI лыжный марафон
Вчера, 16:06
"