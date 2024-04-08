Решетников и Белоусов поучаствуют в пленарной сессии форума «Открытые инновации»

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Как сообщает издание 56orb.ru, в мероприятии примут участие первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов и министр экономического развития России Максим Решетников.
Андрей Белоусов подчеркнул, что для создания благоприятной среды развития инноваций необходим диалог между государством, наукой и предпринимательством. По его мнению, сегодня важно создать условия для привлечения широкого круга технологических предпринимателей к процессу достижения технологического суверенитета.
В мае прошлого года Правительство России утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. К этому времени национальная экономика должна самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. При этом доля такой отечественной продукции в общем объеме потребления должна составлять не менее 75 процентов. На сегодняшний день государство делает ставку на коммерциализацию технологий собственной разработки и проекты высокой стадии готовности.
Первый шаг — за наукой и разработчиками технологий. На большие корпорации, имеющие ресурсы и возможности для открытия новых рынков, в свою очередь, будет возложена ответственность за ускоренное масштабирование новых технологий.
Участниками пленарной сессии станут специалисты из области науки, включая генерального директора Института искусственного интеллекта AIRI Ивана Оселедца и научного руководителя группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, профессора МФТИ Алексея Федорова. Они попытаются дать ответ на вопрос о том, какая продукция отечественного высокотехнологичного сектора будет пользоваться спросом в горизонте 3, 7 и 10 лет и сможет ли она стать конкурентоспособной за пределами государства.
Экономист из Китайской Народной Республики Энди Си также выступит в рамках пленарной сессии. Он представит прогнозы по перераспределению мировых центров принятия технологических решений. Ранее именно Энди Си спрогнозировал крупные экономические кризисы 1997, 1999 и 2008 годов.
Форум «Открытые инновации» проводится с 2012 года и представляет собой одну из наиболее влиятельных дискуссионных площадок, которая посвящена инновационному развитию. Регистрация на участие в мероприятии доступна на официальном сайте форума.