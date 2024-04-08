Решетников и Белоусов поучаствуют в пленарной сессии форума «Открытые инновации»

В мае прошлого года Правительство России утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. К этому времени национальная экономика должна самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. При этом доля такой отечественной продукции в общем объеме потребления должна составлять не менее 75 процентов. На сегодняшний день государство делает ставку на коммерциализацию технологий собственной разработки и проекты высокой стадии готовности.