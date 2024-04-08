С героически погибшим на СВО бойцом простились в пригороде Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
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Сергей Мищенко появился на свет 15 июня 1980 года. По окончании девяти классов школы продолжил обучение в железнодорожном техникуме, а затем в педагогическом университете.
Когда он вернулся после срочной службы устроился работать в РЖД, где трудился более 15 лет. На фронт Сергей Мищенко ушел в конце сентября 2022 года. Он героически погиб в ДНР 11 марта 2024 года.
Глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников выразил соболезнования семье и всем близким бойца.