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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В селе под Нижним Тагилом похоронили погибшего на СВО Сергея Мищенко

С героически погибшим на СВО бойцом простились в пригороде Нижнего Тагила

8 апреля 2024, 12:54
Фото: Страница Дмитрия Летникова ВКонтакте

В селе под Нижним Тагилом похоронили погибшего на СВО Сергея Мищенко

В поселке Лая под Нижним Тагилом похоронили Сергея Мищенко, который героически погиб на специальной военной операции. Прощание с бойцом прошло 8 апреля 2024 года.

Сергей Мищенко появился на свет 15 июня 1980 года. По окончании девяти классов школы продолжил обучение в железнодорожном техникуме, а затем в педагогическом университете.

Когда он вернулся после срочной службы устроился работать в РЖД, где трудился более 15 лет. На фронт Сергей Мищенко ушел в конце сентября 2022 года. Он героически погиб в ДНР 11 марта 2024 года.

Глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников выразил соболезнования семье и всем близким бойца.

Фото: Страница Дмитрия Летникова ВКонтакте

А 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле похоронили Сергея Брагина, который погиб в ходе спецоперации.

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