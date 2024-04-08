tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Семь паводковых угроз есть в Свердловской области

Семь паводковых угроз есть в Свердловской области

8 апреля 2024, 13:39
Фото: 1MI
В Свердловской области существует семь участков, на которых возможна угроза паводков. У властей есть план, как избежать беды.

Этим семи частям региона власти уделяют усиленное внимание. Обстановка оценена специалистами как стабильная.

По словам замгубернатора Азата Салихова, проводится ряд мер по пропуску воды. План был утвержден еще в прошлом году, пишет Ура.ру.

В том числе были проведены мероприятия для противодействия паводкам, а система оповещения прошла проверку. Ежедневно специалисты мониторят, каков сегодня сброс воды с 47 водохранилищ.

С 1 апреля в области ведется водный мониторинг на 43 гидропостах. Это бассейны рек Нейва — Синячиха — Реж — Ница и многих других.

Ранее глава Оренбурга призвал жителей уезжать из города прямо сейчас. Он считает, что в ближайшие два дня паводковая ситуация станет только хуже.

Вся надежда на паводок: водохранилища Екатеринбурга заполнены лишь на 50%
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава Красноуральска пообещал сохранить качество воды в паводокСильных паводков не ожидается в Свердловской областиСразу три уральских региона ввели режим ЧС из-за сильного паводка
#Общество#Свердловская область#Паводок#План#Водоем#Угрозы#Власти#Екатеринбург#Меры#Система оповещения#Дарья Сорокина#Паводковые угрозы
Подпишитесь
Замена аккумулятора, сезон пожаров и незаконный мусор: экоитоги недели с 1 апреля
Сегодня, 10:28
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2023 года
Сегодня, 11:10
Обзор. Во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году
Сегодня, 05:54
Прогноз для знаков зодиака на время ретроградного Меркурия с 1 по 26 апреля
Сегодня, 05:29
Сразу три уральских региона ввели режим ЧС из-за сильного паводка
Сегодня, 10:23
Этнозабег, катание на оленях и звездные спортсмены: в Югре прошел XI лыжный марафон
Вчера, 16:06
"