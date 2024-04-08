Семь паводковых угроз есть в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Этим семи частям региона власти уделяют усиленное внимание. Обстановка оценена специалистами как стабильная.
По словам замгубернатора Азата Салихова, проводится ряд мер по пропуску воды. План был утвержден еще в прошлом году, пишет Ура.ру.
В том числе были проведены мероприятия для противодействия паводкам, а система оповещения прошла проверку. Ежедневно специалисты мониторят, каков сегодня сброс воды с 47 водохранилищ.
С 1 апреля в области ведется водный мониторинг на 43 гидропостах. Это бассейны рек Нейва — Синячиха — Реж — Ница и многих других.
Ранее глава Оренбурга призвал жителей уезжать из города прямо сейчас. Он считает, что в ближайшие два дня паводковая ситуация станет только хуже.