Снежная и дождливая погода ожидается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Так, 9 апреля будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночью прогнозируется мокрый снег и температура до +4 градусов. Днем может потеплеть до +10 градусов. Направление ветра ожидается северо-западное.
10 апреля также прогнозируется небольшие осадки и облачная погода с прояснениями. Температура днем будет до +7 градусов, а ночью 0… +2 градуса. Ветер при этом северо-западный, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Напомним, ночью 6 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле похолодало до -2 градусов, а днем в городе температура была на уровне нуля градусов.