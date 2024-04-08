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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Снежная и дождливая погода ожидается в Екатеринбурге

Снежная и дождливая погода ожидается в Екатеринбурге

8 апреля 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбург придут снег и дождь 9 и 10 апреля 2024 года. Также в эти дни ожидается прохладная погода.

Так, 9 апреля будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночью прогнозируется мокрый снег и температура до +4 градусов. Днем может потеплеть до +10 градусов. Направление ветра ожидается северо-западное.

10 апреля также прогнозируется небольшие осадки и облачная погода с прояснениями. Температура днем будет до +7 градусов, а ночью 0… +2 градуса. Ветер при этом северо-западный, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Напомним, ночью 6 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле похолодало до -2 градусов, а днем в городе температура была на уровне нуля градусов.

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