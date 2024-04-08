Сразу три уральских региона ввели режим ЧС из-за сильного паводка

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Российские регионы один за других объявляют режим ЧС из-за сильного половодья. Такие меры уже приняли губернаторы Челябинской, Тюменской и Курганской областей, сообщает ЕАН.
На помощь коллегам из Курганской области, где сложилась тревожная ситуация, отправились свердловские спасатели, информирует МЧС региона. Помогать соседям будут 46 человек и семь единиц спецтехники.
Сообщается, что власти готовятся эвакуировать 62 населенных пункта в Курганской области с населением порядка 20 тысяч человек. Опасность возникла из-за сброса воды с казахстанского водохранилища.
В Челябинской области ситуация с паводком напротив постепенно стабилизируется. Так, в самом проблемном Варнинском районе уровень воды за последние сутки упал на 50 сантиметров.
В Свердловской области, по предварительным оценкам, серьезного паводка не будет. Гидрологи утверждают, что сильного разлива рек даже при обилии осадков в этом году ожидать не приходится. А в Екатеринбурге местные власти напротив ожидают таяния снега для пополнения запасов питьевой воды — ранее в мэрии заявили об обмелении городских водохранилищ.