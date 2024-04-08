Сразу три уральских региона ввели режим ЧС из-за сильного паводка

В Свердловской области, по предварительным оценкам, серьезного паводка не будет. Гидрологи утверждают, что сильного разлива рек даже при обилии осадков в этом году ожидать не приходится. А в Екатеринбурге местные власти напротив ожидают таяния снега для пополнения запасов питьевой воды — ранее в мэрии заявили об обмелении городских водохранилищ.