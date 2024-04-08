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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

В трех уральских регионах ввели режим ЧС из-за паводка

Сразу три уральских региона ввели режим ЧС из-за сильного паводка

8 апреля 2024, 10:23
Фото: 1MI

В трех уральских регионах ввели режим ЧС из-за паводка

Тюменская, Курганская и Челябинская области вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации из-за паводковых подтоплений.

Российские регионы один за других объявляют режим ЧС из-за сильного половодья. Такие меры уже приняли губернаторы Челябинской, Тюменской и Курганской областей, сообщает ЕАН.

На помощь коллегам из Курганской области, где сложилась тревожная ситуация, отправились свердловские спасатели, информирует МЧС региона. Помогать соседям будут 46 человек и семь единиц спецтехники.

Сообщается, что власти готовятся эвакуировать 62 населенных пункта в Курганской области с населением порядка 20 тысяч человек. Опасность возникла из-за сброса воды с казахстанского водохранилища.

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В Челябинской области ситуация с паводком напротив постепенно стабилизируется. Так, в самом проблемном Варнинском районе уровень воды за последние сутки упал на 50 сантиметров.

В Свердловской области, по предварительным оценкам, серьезного паводка не будет. Гидрологи утверждают, что сильного разлива рек даже при обилии осадков в этом году ожидать не приходится. А в Екатеринбурге местные власти напротив ожидают таяния снега для пополнения запасов питьевой воды — ранее в мэрии заявили об обмелении городских водохранилищ.

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#Свердловская область#Помощь#Паводок#Подтопление#Екатеринбург#МЧС#Урал#Дарья Бобровицкая
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