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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

Житель Екатеринбурга отсудил 170 тысяч за разбитую столбом машину

Столб упал на иномарку в Екатеринбурге. За это ее владелец отсудил 170 тысяч

8 апреля 2024, 08:05
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга отсудил 170 тысяч за разбитую столбом машину

Житель Екатеринбурга отсудил у администрации 170 тысяч за разбитую машину. На нее упал столб.

В результате происшествия оказалась повреждена машина Opel Vectra. На ремонт мужчина потратил почти 740 тысяч, сообщает Свердловский облсуд.

Пострадавший пошел в суд и потребовал выплатить ему всю сумму ремонта. Однако специалист оценил сумму ущерба в 171 тысячу. Эту сумму и взыскали с мэрии.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский ТЦ пытается отсудить у бельгийского банка 4,8 млн долларов. Производство по делу уже возбуждено.

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#Происшествия#Свердловская область#Суд#Столб#Ремонт#Мэрия#Выплата#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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