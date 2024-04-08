Столб упал на иномарку в Екатеринбурге. За это ее владелец отсудил 170 тысяч

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В результате происшествия оказалась повреждена машина Opel Vectra. На ремонт мужчина потратил почти 740 тысяч, сообщает Свердловский облсуд.
Пострадавший пошел в суд и потребовал выплатить ему всю сумму ремонта. Однако специалист оценил сумму ущерба в 171 тысячу. Эту сумму и взыскали с мэрии.
Ранее сообщалось, что екатеринбургский ТЦ пытается отсудить у бельгийского банка 4,8 млн долларов. Производство по делу уже возбуждено.