Стоматолог Сумцова: периодонтит — главная причина удаления зуба мудрости

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Если зуб мудрости не вызывает дискомфорта и правильно растет, то нет необходимости его удалять.Тем не менее стоматолог отмечает, что наличие воспаления тканей (периодонтита) является основанием для проведения операции по удалению зуба, передает NEWS.ru.
Также причиной для удаления зуба мудрости может быть недостаток места в челюсти, из-за чего зуб не может полностью прорезаться или растет под неправильным углом. Эта ситуация может привести к сильному давлению на соседние зубы и их смещению.
Кроме того, если зуб мудрости сложно очищать зубной щеткой, это может привести к развитию кариеса и заболеваний десен. В таких случаях, по мнению специалиста, рекомендуется удаление зуба.
Иногда возникают ситуации, когда возле зубов мудрости образуются кисты и опухоли. В таких случаях также рекомендуется избавиться от зуба, добавила Сумцова.