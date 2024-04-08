TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2023 года

В 2021 году у издания было также шестое место и 250 баллов индекса цитируемости. По итогам 2022 года у TagilCity.ru было четвертое место с ИЦ 443,35 — всплеск цитируемости в тот год был связан с резонансной историей о гибели известного тагильского КВНщика и ведущего Никиты Сумарокова. Тогда публикации TagilCity.ru на эту тему цитировали около 100 СМИ по всей России, в том числе федерального уровня.