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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Свердловской области назвали самые цитируемые СМИ за 2023 год

TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2023 года

8 апреля 2024, 11:10
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области назвали самые цитируемые СМИ за 2023 год

Стали известны самые цитируемые СМИ Свердловской области по итогам 2023 года. Единственным медиа из Нижнего Тагила, вошедшим в топ-10 рейтинга «Медиалогии», стало издание TagilCity.ru.

Эксперты подсчитали, что за 2023 год у тагильского издания TagilCity.ru индекс цитируемости составил 281,78. Это позволило ему занять шестую строчку рейтинга в числе других изданий региона.

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На первом месте — информагентство ura.ru с ИЦ 7 929,76, на втором месте e1 и его ИЦ 2 076,33. Третье место у «КП-Екатеринбург» (ИЦ — 639,64). Также в топ шесть, помимо TagilCity.ru, вошли ЕАН и 66.ru.

Фото: tagilcity.ru

В 2021 году у издания было также шестое место и 250 баллов индекса цитируемости. По итогам 2022 года у TagilCity.ru было четвертое место с ИЦ 443,35 — всплеск цитируемости в тот год был связан с резонансной историей о гибели известного тагильского КВНщика и ведущего Никиты Сумарокова. Тогда публикации TagilCity.ru на эту тему цитировали около 100 СМИ по всей России, в том числе федерального уровня.

TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2022 года
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Исследование за 2023 год проводилось с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года. В нем учитывали количество ссылок на каждый источник информации, а также его влиятельность и активность пользователей в социальных сетях. В результаты рейтинга не вошли специализированные СМИ региона, а также издания со взаимной регулярной цитируемостью.

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