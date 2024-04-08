Транспортники из Екатеринбурга заявили о кадровом кризисе из-за оттока мигрантов

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Они отметили, что таджики сами выехали из региона, представителей других стран Средней Азии сейчас проверяют полицейские, пишет ЕАН со ссылкой на руководителя транспортной компании «Авто-ном» Юрия Минина.
По его словам, на предприятии это не сказалось плачевно, так как в основном там работают граждане Кыргызстана. Однако работодатели ожидали, что в этом году, как обычно, будет наплыв мигрантов, но этого не произошло. В связи с этим обострился дефицит.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге не хватает швей и технологов.