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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Транспортники Екатеринбурга заявили о дефиците кадров после теракта в «Крокусе»

Транспортники из Екатеринбурга заявили о кадровом кризисе из-за оттока мигрантов

8 апреля 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney

Транспортники Екатеринбурга заявили о дефиците кадров после теракта в «Крокусе»

В Екатеринбурге транспортники высказались о том, что наблюдается кадровый дефицит после трагедии в «Крокусе». Дело в том, что мигранты стали массово уезжать на родину.

Они отметили, что таджики сами выехали из региона, представителей других стран Средней Азии сейчас проверяют полицейские, пишет ЕАН со ссылкой на руководителя транспортной компании «Авто-ном» Юрия Минина.

По его словам, на предприятии это не сказалось плачевно, так как в основном там работают граждане Кыргызстана. Однако работодатели ожидали, что в этом году, как обычно, будет наплыв мигрантов, но этого не произошло. В связи с этим обострился дефицит.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге не хватает швей и технологов.

Изолятор под Екатеринбургом переполнен мигрантами
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#Общество#Свердловская область#Работа#Мигранты#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Дефицит кадров#Дарья Сорокина#Кадровый дефицит
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