Трехлетний мальчик в Екатеринбурге чуть не умер в такси

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Женщина отвела сына к стоматологу для удаления зуба. После этого она вызвала такси, чтобы поехать с ребенком из медучреждения домой.
По дороге мальчик почувствовал себя плохо. Сначала он пожаловался на холод, а затем у него поднялась температура и он потерял сознание, пишет Е1.
Водитель сразу отвез пассажиров в ближайшую больницу. В клинике ребенку оказали помощь — откачали и отправили в реанимацию, где мальчик провел ночь, а утром его перевели в палату, где он находился с мамой.
По словам матери ребенка, если бы таксист не отвез их в больницу, где врачи сразу оказали ему помощь, сын мог скончаться. При выписке из больнице в качестве диагноза ему указали передозировку анестетиком. Однако точная причина потери сознания неизвестна.
Напомним, в Первоуральске местный житель потерял сознание на работе. Коллеги вызвали скорую помощь. Медики, оказав первую помощь, отвезли его в больницу, где врачи сделали мужчине операцию.