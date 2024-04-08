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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Первоуральске третьеклассник закошмарил детей и учительницу

Третьеклассник из Первоуральска бьет детей и запугивает учительницу

8 апреля 2024, 08:27
Фото: 1MI

В Первоуральске третьеклассник закошмарил детей и учительницу

Ученики третьего класса одной из первоуральских школ страдают от агрессивного одноклассника. Не помогают даже обращения в полицию.

Родители рассказывают, что мальчик запугивает даже учительницу, а с детьми и вовсе не церемонится, пишет издание E1.

Больше других от действий агрессора страдают две девочки: одноклассник постоянно их бьет, разбрасывает вещи, ставит подножки и даже врывается в женский туалет и открывает кабинки. Администрация школы, по словам родителей, не реагирует. Не помогло и обращения в полицию. Мама одной из девочек написала заявление 7 марта, но ответа нет. Родителям остается только фиксировать все наносимые побои в больнице.

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Достается и учительнице: однажды она отказалась ставить ученику пятерку, после чего тот вышел из класса и с такой силой захлопнул дверь, что по ней пошли трещины. Мать ребенка при этом утверждает, что другие родители ситуацию нагнетают: все, что происходит между детьми, не более чем обычные школьные стычки.

В отделе ПДН Первоуральска заявили, что о ситуации знают и проводят проверку.

Ранее в гимназии №12 Екатеринбурга школьники на перемене сломали позвоночник своему однокласснику.

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#Общество#Первоуральск#Ребенок#Школа#Агрессия#ПДН#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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