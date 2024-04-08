Третьеклассник из Первоуральска бьет детей и запугивает учительницу

Достается и учительнице: однажды она отказалась ставить ученику пятерку, после чего тот вышел из класса и с такой силой захлопнул дверь, что по ней пошли трещины. Мать ребенка при этом утверждает, что другие родители ситуацию нагнетают: все, что происходит между детьми, не более чем обычные школьные стычки.