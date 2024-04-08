Третьеклассник из Первоуральска бьет детей и запугивает учительницу

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Родители рассказывают, что мальчик запугивает даже учительницу, а с детьми и вовсе не церемонится, пишет издание E1.
Больше других от действий агрессора страдают две девочки: одноклассник постоянно их бьет, разбрасывает вещи, ставит подножки и даже врывается в женский туалет и открывает кабинки. Администрация школы, по словам родителей, не реагирует. Не помогло и обращения в полицию. Мама одной из девочек написала заявление 7 марта, но ответа нет. Родителям остается только фиксировать все наносимые побои в больнице.
Достается и учительнице: однажды она отказалась ставить ученику пятерку, после чего тот вышел из класса и с такой силой захлопнул дверь, что по ней пошли трещины. Мать ребенка при этом утверждает, что другие родители ситуацию нагнетают: все, что происходит между детьми, не более чем обычные школьные стычки.
В отделе ПДН Первоуральска заявили, что о ситуации знают и проводят проверку.
Ранее в гимназии №12 Екатеринбурга школьники на перемене сломали позвоночник своему однокласснику.