Умерла директор научной библиотеки имени Белинского в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:54
Опарина была уроженкой Алтайского края. Получила диплом по специальности «Библиотековедение и библиография». До 2012 года женщина была сотрудницей библиотеки УрФУ, пишет Ура.ру.
Опарина создала программу «Школа библиоменеджера», а также другие образовательные программы. Кроме того, у Опариной есть несколько десятков научных публикаций и одна монография.
Руководящий пост в библиотеке имени Белинского она занимала с 2012 года. Коллеги и близкие Опариной отзываются о ней как о творческом человеке и хорошем руководителе. Причины смерти Опариной неизвестны.
Напомним, 5 апреля 2024 года в Екатеринбурге скончалась преподавательница колледжа во время рабочего дня.