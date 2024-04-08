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Умерла директор научной библиотеки имени Белинского в Екатеринбурге

Умерла директор научной библиотеки имени Белинского в Екатеринбурге

8 апреля 2024, 03:54
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге скончалась 62-летняя руководитель научной библиотеки имени Белинского Ольга Опарина. О ее смерти стало известно 7 апреля 2024 года.

Опарина была уроженкой Алтайского края. Получила диплом по специальности «Библиотековедение и библиография». До 2012 года женщина была сотрудницей библиотеки УрФУ, пишет Ура.ру.

Опарина создала программу «Школа библиоменеджера», а также другие образовательные программы. Кроме того, у Опариной есть несколько десятков научных публикаций и одна монография.

Фото: «Коммерсант»

Руководящий пост в библиотеке имени Белинского она занимала с 2012 года. Коллеги и близкие Опариной отзываются о ней как о творческом человеке и хорошем руководителе. Причины смерти Опариной неизвестны.

Напомним, 5 апреля 2024 года в Екатеринбурге скончалась преподавательница колледжа во время рабочего дня.

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