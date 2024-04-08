«В 15 лет уже были проблемы с наркотиками». В Екатеринбурге найдена пропавшая девочка

6 апреля девочка вышла на связь и сказала, что вернется вечером. Однако она не пришла. В ночь на 8 апреля ее разыскали стражи порядка в одной из квартир в Екатеринбурге. Сама школьница рассказала, что хотела «побыть на свободе».