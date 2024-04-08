«В 15 лет уже были проблемы с наркотиками». В Екатеринбурге найдена пропавшая девочка

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Поиски продолжались около недели и это был не первый побег ребенка. На этот раз Полина ушла из-за того, что ее родители заблокировали сим-карту, чтобы она не могла выходить в интернет, пишет Е1.
6 апреля девочка вышла на связь и сказала, что вернется вечером. Однако она не пришла. В ночь на 8 апреля ее разыскали стражи порядка в одной из квартир в Екатеринбурге. Сама школьница рассказала, что хотела «побыть на свободе».
Сейчас представители ПДН выясняют, чья это была квартира. А школьницу отправили в больницу на обследование, чтобы выяснить, не пострадало ли ее здоровье за время пропажи.
Воспитывается девушка в многодетной семье. По данным источника издания, ранее у девочки были проблемы с запрещенными веществами.
Ранее в Асбесте нашли труп ранее пропавшей 30-летней девушки.