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В Екатеринбурге найдена сбежавшая от родителей школьница

«В 15 лет уже были проблемы с наркотиками». В Екатеринбурге найдена пропавшая девочка

8 апреля 2024, 08:25
Фото: 1MI

В Екатеринбурге найдена сбежавшая от родителей школьница

В Екатеринбурге была найдена пропавшая девочка Полина. Ей 15 лет. Искали школьницу со 2 апреля, когда она ушла из дома в Сысерти и не вернулась.

Поиски продолжались около недели и это был не первый побег ребенка. На этот раз Полина ушла из-за того, что ее родители заблокировали сим-карту, чтобы она не могла выходить в интернет, пишет Е1.

6 апреля девочка вышла на связь и сказала, что вернется вечером. Однако она не пришла. В ночь на 8 апреля ее разыскали стражи порядка в одной из квартир в Екатеринбурге. Сама школьница рассказала, что хотела «побыть на свободе».

Сейчас представители ПДН выясняют, чья это была квартира. А школьницу отправили в больницу на обследование, чтобы выяснить, не пострадало ли ее здоровье за время пропажи.

Воспитывается девушка в многодетной семье. По данным источника издания, ранее у девочки были проблемы с запрещенными веществами.

Ранее в Асбесте нашли труп ранее пропавшей 30-летней девушки.

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