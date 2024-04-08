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Published Сегодня, 16:20

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Updated Сегодня, 16:22

В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

В Екатеринбурге из-за столкновения автобуса и «Газели» пострадали два человека

8 апреля 2024, 16:20
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

ДТП с участием городского пассажирского автобуса и фургона «Газель» произошло в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

Двое попали в больницу в результате столкновения ПАЗика и «Газели» в Екатеринбурге. Всего в автобусе при столкновении находились 35 пассажиров, информирует ГИБДД Свердловской области.

Транспортные средства не поделили дорогу на улице Репина. Виновникам дорожного происшествия, по предварительной оценке ГИБДД, стал водитель пассажирского автобуса №48, который не соблюдал дистанцию.

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В результате инцидента были травмированы двое людей, находившихся в ПАЗике. Их доставили в лечебное учреждение. Как сообщают в ГИБДД, проезд по участку трассы, где произошло ДТП, не затруднен.

Ранее тагильский водитель врезался в машину, бросил свой автомобиль и скрылся на автобусе.

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