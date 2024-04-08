В Екатеринбурге из-за столкновения автобуса и «Газели» пострадали два человека

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Двое попали в больницу в результате столкновения ПАЗика и «Газели» в Екатеринбурге. Всего в автобусе при столкновении находились 35 пассажиров, информирует ГИБДД Свердловской области.
Транспортные средства не поделили дорогу на улице Репина. Виновникам дорожного происшествия, по предварительной оценке ГИБДД, стал водитель пассажирского автобуса №48, который не соблюдал дистанцию.
В результате инцидента были травмированы двое людей, находившихся в ПАЗике. Их доставили в лечебное учреждение. Как сообщают в ГИБДД, проезд по участку трассы, где произошло ДТП, не затруднен.
Ранее тагильский водитель врезался в машину, бросил свой автомобиль и скрылся на автобусе.