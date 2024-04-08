В Екатеринбурге учительница «воспитывала» ребенка с помощью рукоприкладства

На кадрах видно, как учительница оттаскивает ребенка от двери и насильно усаживает его за свой стол. Одновременно школьник получает удары по руке. Остальные дети толпятся около учительницы, а один из школьников ведет съемку с задней парты. Когда учительница замечает, что ее снимают, она приказывает выключить телефон.