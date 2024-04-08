В Екатеринбурге учительница «воспитывала» ребенка с помощью рукоприкладства

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
На видео запечатлен инцидент с участием учительницы начальных классов екатеринбургской школы № 19 Натальи Лапуцкой. Роликом с Ura.ru поделился один из жителей города.
На кадрах видно, как учительница оттаскивает ребенка от двери и насильно усаживает его за свой стол. Одновременно школьник получает удары по руке. Остальные дети толпятся около учительницы, а один из школьников ведет съемку с задней парты. Когда учительница замечает, что ее снимают, она приказывает выключить телефон.
Как рассказал человек, предоставивший ролик, данное видео активно распространяется в родительских чатах. И многие высказываются в негативном ключе. Также есть информация, что это уже не первый инцидент с рукоприкладством с участием Натальи Лапуцкой.
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