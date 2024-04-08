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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В Екатеринбурге учительница таскала школьника по классу

В Екатеринбурге учительница «воспитывала» ребенка с помощью рукоприкладства

8 апреля 2024, 10:46
Фото: 1MI

В Екатеринбурге учительница таскала школьника по классу

В сети распространяется видео, на котором учительница начальных классов из Екатеринбурга применяет нестандартные методы «воспитания» к мальчику.

На видео запечатлен инцидент с участием учительницы начальных классов екатеринбургской школы № 19 Натальи Лапуцкой. Роликом с Ura.ru поделился один из жителей города.

На кадрах видно, как учительница оттаскивает ребенка от двери и насильно усаживает его за свой стол. Одновременно школьник получает удары по руке. Остальные дети толпятся около учительницы, а один из школьников ведет съемку с задней парты. Когда учительница замечает, что ее снимают, она приказывает выключить телефон.

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Как рассказал человек, предоставивший ролик, данное видео активно распространяется в родительских чатах. И многие высказываются в негативном ключе. Также есть информация, что это уже не первый инцидент с рукоприкладством с участием Натальи Лапуцкой.

В колледже Каменска-Уральского педагог хлестал студентов ремнем и ставил на колени.

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#Общество#Происшествия#Школа#Видео в сети#18+#Екатеринбург#Учительница#Рукоприкладство#Дарья Бобровицкая
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