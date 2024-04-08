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Тагильская мэрия расторгла контракт с УСМ на ремонт путепровода на Циолковского

В Нижнем Тагиле расторгли контракт с УСМ на реконструкцию путепровода на Циолковского

8 апреля 2024, 13:39
Фото: тг-канал Владислава Пинаева

Тагильская мэрия расторгла контракт с УСМ на ремонт путепровода на Циолковского

Администрация Нижнего Тагила расторгла контракт с ООО «Уралстроймонтаж» на реконструкцию путепровода на Циолковского.

ООО «Уралстроймонтаж» больше не будет заниматься ремонтом путепровода на Циолковского и сопутствующей дорожной инфраструктуры в Нижнем Тагиле. О решении, которое было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 8 апреля, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

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Решение принято, - констатировал градоначальник в своем телеграм-канале.

Ремонт путепровода на Циолковского начался в 2020 году. Сумма контракта составила более миллиарда рублей, в дальнейшем финансирование по проекту было увеличено до 1,61 млрд рублей из-за выросших цен, а сдать объект УСМ должен был до 31 марта 2024 года. Однако к этому сроку готовность объекта не достигла даже 60%, констатировал на совещании 5 апреля замглавы по городскому хозяйству Евгений Копысов. При этом никаких объективных причин, которые мешали бы подрядчику выполнять работы, не было, добавил он.

Гендиректор ООО «Уралстроймонтаж» объяснил проволочки «отсутствием проектных решений».

Ранее в Нижнем Тагиле заявили о готовности судиться с подрядчиком, сорвавшим ремонт путепровода на Циолковского.

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