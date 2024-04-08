В Нижнем Тагиле расторгли контракт с УСМ на реконструкцию путепровода на Циолковского

Ремонт путепровода на Циолковского начался в 2020 году. Сумма контракта составила более миллиарда рублей, в дальнейшем финансирование по проекту было увеличено до 1,61 млрд рублей из-за выросших цен, а сдать объект УСМ должен был до 31 марта 2024 года. Однако к этому сроку готовность объекта не достигла даже 60%, констатировал на совещании 5 апреля замглавы по городскому хозяйству Евгений Копысов. При этом никаких объективных причин, которые мешали бы подрядчику выполнять работы, не было, добавил он.