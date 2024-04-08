В Оренбургскую область из Екатеринбурга отправят 20-тонную фуру с питьевой водой

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Первая 20-тонная фура с питьевой водой отправится во вторник, 9 апреля, в Оренбургскую область, где население страдает от последствия прорыва дамбы в Орске и выхода рек из берегов, проинформировал в телеграм-канале мэр уральской столицы Алексей Орлов.
По его словам, гуманитарная помощь будет отправлена за счет спонсорской помощи. Кроме того, Орлов обратился к руководителям других свердловских муниципалитетов с просьбой оказать посильную помощь пострадавшему региону.
Напомним, что город Орск, где прорвало дамбу в пятницу, 5 апреля, практически полностью ушел под воду. Как заявил оренбургский губернатор Денис Паслер, проектная мощность орской дамбы рассчитана на уровень воды в 5,5 метров. Однако в этом году наблюдается невиданный по силе паводок и подъем уровня реки до 9,6 метров.
В зону подтопления в Орске попали свердловские хоккеисты. Команда смогла благополучно покинуть город.