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Екатеринбург отправит в Оренбургскую область питьевую воду

В Оренбургскую область из Екатеринбурга отправят 20-тонную фуру с питьевой водой

8 апреля 2024, 09:42
Фото: тг-канал Алексея Орлова

Екатеринбург отправит в Оренбургскую область питьевую воду

В Оренбургскую область, где сложилась катастрофическая ситуация с паводком, отправится гуманитарный груз из Екатеринбурга.

Первая 20-тонная фура с питьевой водой отправится во вторник, 9 апреля, в Оренбургскую область, где население страдает от последствия прорыва дамбы в Орске и выхода рек из берегов, проинформировал в телеграм-канале мэр уральской столицы Алексей Орлов.

По его словам, гуманитарная помощь будет отправлена за счет спонсорской помощи. Кроме того, Орлов обратился к руководителям других свердловских муниципалитетов с просьбой оказать посильную помощь пострадавшему региону.

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Напомним, что город Орск, где прорвало дамбу в пятницу, 5 апреля, практически полностью ушел под воду. Как заявил оренбургский губернатор Денис Паслер, проектная мощность орской дамбы рассчитана на уровень воды в 5,5 метров. Однако в этом году наблюдается невиданный по силе паводок и подъем уровня реки до 9,6 метров.

В зону подтопления в Орске попали свердловские хоккеисты. Команда смогла благополучно покинуть город.

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#Общество#Паводок#Питьевая вода#Оренбург#Прорыв#Дамба#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#Гуманитарный груз#Дарья Бобровицкая
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