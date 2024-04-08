В Оренбургскую область из Екатеринбурга отправят 20-тонную фуру с питьевой водой

Напомним, что город Орск, где прорвало дамбу в пятницу, 5 апреля, практически полностью ушел под воду. Как заявил оренбургский губернатор Денис Паслер, проектная мощность орской дамбы рассчитана на уровень воды в 5,5 метров. Однако в этом году наблюдается невиданный по силе паводок и подъем уровня реки до 9,6 метров.