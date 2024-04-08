Водитель иномарки сбил женщину в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Автомобилист сворачивал с перекрестка улиц Малышева — Пушкина и совершил наезд на горожанку, шедшую по пешеходному переходу, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Женщину отвезли в медучреждение. Есть подозрение, что в результате аварии у нее случился перелом бедра. Сотрудники автоинспекции проводят проверку по факту ЧП.
Напомним, в Серове местный житель сбил на пешеходном переходе пожилую женщину и 10-летнюю девочку.