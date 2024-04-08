tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Водитель иномарки сбил женщину в Екатеринбурге

Водитель иномарки сбил женщину в Екатеринбурге

8 апреля 2024, 05:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водитель автомобиля Volkswagen Touareg сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел на улице Малышева.

Автомобилист сворачивал с перекрестка улиц Малышева — Пушкина и совершил наезд на горожанку, шедшую по пешеходному переходу, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Женщину отвезли в медучреждение. Есть подозрение, что в результате аварии у нее случился перелом бедра. Сотрудники автоинспекции проводят проверку по факту ЧП.

Напомним, в Серове местный житель сбил на пешеходном переходе пожилую женщину и 10-летнюю девочку.

Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель насмерть сбил пешехода в Челябинске и скрылся с места ДТПДвое человек скончались в ДТП на трассе Екатеринбург — ПервоуральскДва человека погибло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Женщина#Автомобиль#Пешеход#Водитель#ЧП#Пострадавшая#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Этнозабег, катание на оленях и звездные спортсмены: в Югре прошел XI лыжный марафон
Вчера, 16:06
Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда
Сегодня, 03:30
«Самый умный» котенок продается за миллиард в Екатеринбурге
Вчера, 12:15
Ни пройти, ни проехать: площадку у Нижнетагильского театра кукол заполонили лошади
6 апреля, 13:28
Грязевые ванны или кола? Жители Верхней Салды жалуются на черную воду из-под крана
Вчера, 08:51
Шикарный особняк за 85 миллионов продается в Екатеринбурге
Вчера, 09:24
"