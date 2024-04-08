Вор в Тагиле сорвал с шеи пенсионера золотой крестик и сдал за 30 тысяч рублей

Задержали грабителя спустя 20 дней. Он рассказал, что познакомился с мужчиной на станции, они вместе распивали алкоголь. Тогда-то он и заметил на шее у нового знакомого дорогую вещь. Предложив мужчин помощь при посадке в электричку, грабитель дернул за цепочку, сорвал ее и убежал. Свою добычу он сдал в ближайший ломбард за 30 тысяч рублей, а деньги быстро прогулял, закупившись алкоголем и сигаретами.