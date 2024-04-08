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В Нижнем Тагиле рецидивист сорвал с шеи пенсионера золотое украшение

Вор в Тагиле сорвал с шеи пенсионера золотой крестик и сдал за 30 тысяч рублей

8 апреля 2024, 11:59
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле рецидивист сорвал с шеи пенсионера золотое украшение

Транспортная полиция в Нижнем Тагиле задержала злоумышленника, который украл у жителя Кушвы золотой крестик с цепочкой.

В Нижнем Тагиле транспортная полиция раскрыла преступление о краже золотого крестика и цепочки на станции Смычка, сообщает ведомство.

Все произошло 9 марта, когда 57-летний житель Кушвы обратился к правоохранителям и сообщил, что неизвестный похитил у него дорогое золотое украшение. Ущерб он оценил в 110 тысяч рублей.

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Задержали грабителя спустя 20 дней. Он рассказал, что познакомился с мужчиной на станции, они вместе распивали алкоголь. Тогда-то он и заметил на шее у нового знакомого дорогую вещь. Предложив мужчин помощь при посадке в электричку, грабитель дернул за цепочку, сорвал ее и убежал. Свою добычу он сдал в ближайший ломбард за 30 тысяч рублей, а деньги быстро прогулял, закупившись алкоголем и сигаретами.

Фото: транспортная полиция Нижнего Тагила

Подозреваемому 37-лет, он имеет несколько судимостей. Сейчас против него возбудили уголовное дело о грабеже. Ждать окончания следствия рецидивист будет под подпиской о невыезде.

Ранее в Екатеринбурге задержали серийного грабителя банков.

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