XI Югорский марафон объявил победителей

По словам Виталия Мосунова, руководителя банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО — Югре, Югорский лыжный марафон в 11-й раз стал поводом для того, чтобы собрать в Ханты-Мансийске олимпийских чемпионов, любителей лыжного спорта всех возрастов и корпоративные команды, ставшие постоянными участниками этого события. Организаторы на протяжении всех этих лет имели удовольствие видеть, как росли семьи участников, а также как команды наращивали свое мастерство.