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Published Сегодня, 19:43

Modified Сегодня, 19:43

Updated Сегодня, 19:43

XI Югорский марафон объявил победителей

XI Югорский марафон объявил победителей

8 апреля 2024, 19:43
Фото: Группа ВТБ
В Ханты-Мансийске завершился двухдневный XI Югорский лыжный марафон, объединивший рекордное количество участников и зрителей. Всего на дистанции в 50 км, 25 км и 5 км вышли 3724 спортсмена.

За два дня марафона лыжники приняли участие в розыгрыше призового фонда в размере 2,3 миллиона рублей, предоставленного партнером мероприятия — Группой ВТБ. Об этом пишет inkazan.

По словам Виталия Мосунова, руководителя банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО — Югре, Югорский лыжный марафон в 11-й раз стал поводом для того, чтобы собрать в Ханты-Мансийске олимпийских чемпионов, любителей лыжного спорта всех возрастов и корпоративные команды, ставшие постоянными участниками этого события. Организаторы на протяжении всех этих лет имели удовольствие видеть, как росли семьи участников, а также как команды наращивали свое мастерство.

Что до результатов соревнований, лучшее время на дистанции 50 км в свободном стиле 6 апреля показал 29-летний Андрей Алипкин, а среди женщин первой финишировала Кристина Резцова. Во второй день марафона Станислав Волженцев и Лилия Васильева стали лучшими в гонке классическим стилем.

Победители на различных дистанциях получили приятные денежные призы от организаторов марафона, поощряющих быстрых и выносливых лыжников.

Югорский лыжный марафон проводится в ХМАО — Югре с 2013 года под эгидой правительства региона, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерации лыжных гонок ХМАО — Югры при участии банка «Открытие» (входящего в Группу ВТБ).

Информационную поддержку мероприятию обеспечивают РИА «Новости Спорт», Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.

#Общество
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