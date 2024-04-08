Ящики с кислородными баллонами исчезли со стен Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Об этом рассказала автор инсталляций певица Виктория Радисева, сообщила она в своем telegram-канале.
Надеюсь, они достались тем, кому просто понравились, а не коммунальным службам, — добавила Виктория.
Напомним, что арт-объекты появились в пятницу поблизости с Литературным кварталом, а также в Банковском переулке и в арке у кинотеатра «Салют».
Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы в Нижнем Тагиле сломали рог динозавру. Скульптура находится в парке Танкостроителей.