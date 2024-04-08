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Published Сегодня, 07:52

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Ящики с кислородными баллонами исчезли со стен Екатеринбурга

Ящики с кислородными баллонами исчезли со стен Екатеринбурга

8 апреля 2024, 07:52
Фото: ТГ-канал «меня зовут Вика Радисева»
Ящики с кислородными баллонами, которые появились накануне на стенах Екатеринбурга, пропали.

Об этом рассказала автор инсталляций певица Виктория Радисева, сообщила она в своем telegram-канале.

Надеюсь, они достались тем, кому просто понравились, а не коммунальным службам, — добавила Виктория.

Напомним, что арт-объекты появились в пятницу поблизости с Литературным кварталом, а также в Банковском переулке и в арке у кинотеатра «Салют».

Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы в Нижнем Тагиле сломали рог динозавру. Скульптура находится в парке Танкостроителей.

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#Общество#Свердловская область#Пропажа#Улицы#Арт-объекты#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Ящики
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