Замена аккумулятора, сезон пожаров и незаконный мусор: экоитоги недели с 1 апреля

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
На минувшей неделе было минимальное количество жалоб на выбросы, по крайней мере, в социальных сетях TagilCity.ru. «Уральское УГМС» накануне опубликовало данные о собственных замерах до 4 апреля включительно. Информации о превышениях нет. Последнее нарушение нормативов было зафиксировано 26 марта — в тот день жители Сухоложского вдыхали формальдегид.
Редакция TagilCity.ru также проводила замеры всю рабочую неделю. Превышений даже на коротких измерениях зафиксировано не было.
Также спешим сообщить, что мы на неопределенный срок вынуждены приостановить замеры качества воздуха. За трехлетний период работы «Геолан-1П» работает ежедневно и в выходные, и будние дни. Теперь прибор отправляется в Москву на замену аккумулятора. В специализированной организации пояснили, что установка новой батареи не повлияет на работу датчиков. Новую поверку делать не придется.
В свердловском городе Ревда в свою очередь местные жители пожаловались на зловонный смог. Из-за сжигания отходов на территории города дым распространился по кварталам. Горожане сообщают, что из-за этого им сложно дышать. Страдают дети, ведь рядом с местом сжигания находятся школа, детский сад и техникум. Ревдинцы пишут обращения в администрацию с целью, чтобы виновных привлекли к ответственности, а поджигание отходов прекратили.
В Нижнем Тагиле и Свердловской области с 5 апреля начался пожароопасный сезон. Он предшествует объявлению особо опасного сезона, который, вероятно, начнется в середине апреля. Пока ходить в леса можно, и даже можно аккуратно сжигать мусор на своих участках. Однако отдел надзорной деятельности теперь будет активно проводить мероприятия по профилактике в населенных пунктах и в садовых товариществах.
Что касается мусора, то Нижний Тагил вошел в антирейтинг по количеству строительных отходов в мусорных контейнерах. Тагильчане регулярно пытаются выбросить железные и деревянные конструкции под видом обычного мусора. С начала года произошло как минимум 44 попытки это сделать. Также этим промышляют жители Серова и Горноуральского городского округа.
В марте, к примеру, график транспортировщиков был нарушен на Станционном проезде, 7. Там неизвестные забили контейнер для мусора обломками стены. Выброшенные с нарушениями отходы пришлось убирать собственнику площадки. Обычный вывоз бытового мусора возобновился лишь на следующий день.
Весенними заботами озадачились дорожники Нижнего Тагила. Они убирают улицы города от залежавшейся грязи и пыли при помощи больших дорожных пылесосов. С 1 апреля в Нижнем Тагиле стартуют Дни окружающей среды, в рамках которых в городе пройдут субботники, экологические акции и конкурсы.