Замена аккумулятора, сезон пожаров и незаконный мусор: экоитоги недели с 1 апреля

В Нижнем Тагиле и Свердловской области с 5 апреля начался пожароопасный сезон. Он предшествует объявлению особо опасного сезона, который, вероятно, начнется в середине апреля. Пока ходить в леса можно, и даже можно аккуратно сжигать мусор на своих участках. Однако отдел надзорной деятельности теперь будет активно проводить мероприятия по профилактике в населенных пунктах и в садовых товариществах.