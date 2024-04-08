Житель Екатеринбурга выставил на продажу череп инопланетянина

В описании говорится, что необычный предмет был обнаружен в лесах Пермского края в 2023 году. На фотографиях голова «пришельца» напоминает шлем, также у него большие глазницы. Также заметно, что череп имеет небольшой размер: он снят на фоне карманного фонарика.