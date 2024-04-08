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Published Сегодня, 09:09

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В Екатеринбурге выставили на продажу череп инопланетянина за 1,5 млн рублей

Житель Екатеринбурга выставил на продажу череп инопланетянина

8 апреля 2024, 09:09
Фото: объявление Avito

В Екатеринбурге выставили на продажу череп инопланетянина за 1,5 млн рублей

В Екатеринбурге автор объявления на Avito утверждает, что нашел нечто очень странное в лесах Пермского края.

Жителям Екатеринбурга предлагают купить «череп инопланетянина». Владелец оценивает экспонат в 1,5 млн рублей. Объявление появилось на Avito.

В описании говорится, что необычный предмет был обнаружен в лесах Пермского края в 2023 году. На фотографиях голова «пришельца» напоминает шлем, также у него большие глазницы. Также заметно, что череп имеет небольшой размер: он снят на фоне карманного фонарика.

После публикации объявление провисело на портале недолго: администраторы Avito быстро его заблокировали.

В конце марта необычные объекты, похожие на НЛО, были замечены в небе над Екатеринбургом.

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#Общество#Продажа#Череп#Екатеринбург#Объявление#Дарья Бобровицкая
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