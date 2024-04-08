Житель Екатеринбурга выставил на продажу череп инопланетянина

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Жителям Екатеринбурга предлагают купить «череп инопланетянина». Владелец оценивает экспонат в 1,5 млн рублей. Объявление появилось на Avito.
В описании говорится, что необычный предмет был обнаружен в лесах Пермского края в 2023 году. На фотографиях голова «пришельца» напоминает шлем, также у него большие глазницы. Также заметно, что череп имеет небольшой размер: он снят на фоне карманного фонарика.
После публикации объявление провисело на портале недолго: администраторы Avito быстро его заблокировали.
В конце марта необычные объекты, похожие на НЛО, были замечены в небе над Екатеринбургом.