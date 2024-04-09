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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Екатеринбурге перекроют дороги из-за главного мусульманского праздника

Для празднования Ураза-байрама в Екатеринбурге перекроют дороги

9 апреля 2024, 07:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге перекроют дороги из-за главного мусульманского праздника

В Екатеринбурге 10 апреля на время празднования Ураза-байрам будут перекрыты некоторые дороги. Это связано с тем, что будут проводиться массовые мероприятия.

Перекрытия будут осуществлены в следующих местах:

  • 🗺С 3.00 до 10.00 — мечеть «Соборная», пер. Воронежский, 34
  • 🗺С 6.00 до 9.00 — молельный дом «Изге калимат» ул. Бажова. 219В, л.Д
  • 🗺С 6.00 до 9.00 — молельный дом «Изге калимат» ул. Артинская, 25
  • 🗺С 6.00 до 10.00 — мечеть «Абу -Ханифа», ул. Репина, 42
  • 🗺С 6.00 до 10.00 — мечеть «Рамазан», ул. Димитрова, 15

В ГИБДД по Свердловской области граждан просят заранее выбирать пути объезда.

Напомним, празднование Ураза-байрам в Свердловской области проходит ежегодно. Участие в мероприятиях принимают десятки тысяч человек. Праздник является завершением самого длинного и наиболее строгого поста Рамадан. Во время него верующие отказываются от еды и питья в светлое время.

#Транспорт#Праздник#Дороги#Мусульмане#Перекрытие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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