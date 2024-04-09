Для празднования Ураза-байрама в Екатеринбурге перекроют дороги

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Перекрытия будут осуществлены в следующих местах:
В ГИБДД по Свердловской области граждан просят заранее выбирать пути объезда.
Напомним, празднование Ураза-байрам в Свердловской области проходит ежегодно. Участие в мероприятиях принимают десятки тысяч человек. Праздник является завершением самого длинного и наиболее строгого поста Рамадан. Во время него верующие отказываются от еды и питья в светлое время.