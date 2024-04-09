Для празднования Ураза-байрама в Екатеринбурге перекроют дороги

Напомним, празднование Ураза-байрам в Свердловской области проходит ежегодно. Участие в мероприятиях принимают десятки тысяч человек. Праздник является завершением самого длинного и наиболее строгого поста Рамадан. Во время него верующие отказываются от еды и питья в светлое время.