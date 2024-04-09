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В Нижнем Тагиле добровольцы придут на помощь МЧС при подтоплениях

Добровольцы Нижнего Тагила будут помогать МЧС эвакуировать людей из зон подтопления

9 апреля 2024, 08:57
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле добровольцы придут на помощь МЧС при подтоплениях

Волонтеры добровольческого отряда Нижнего Тагила заключили с МЧС договор о сотрудничестве на случай ЧС в зонах подтопления территорий города и пригорода.

Теперь волонтеры готовятся не только к пожароопасному сезону, но и к ликвидации при чрезвычайных ситуациях во время подтопления. Как пояснил редакции TagilCity.ru руководитель отряда добровольцев Павел Фетисов, на помощь сотрудникам МЧС по мере необходимости будет приходить основной состав дружины.

Нас попросили МЧС, у меня с ними договор о сотрудничестве. Поэтому они нас просят помогать в случае чего. Меры — эвакуировать людей в случае угрозы. Будем также при необходимости участвовать в ликвидации ЧС. Помогать населению, — пояснил редакции TagilCity.ru Павел Фетисов.

В частности, добровольцы подготовят надувные и каркасные лодки, а также прицепы для лодок. Пока карты подтопления по Нижнему Тагилу у добровольцев нет, ситуацию в настоящее время мониторят специалисты, а волонтеры находятся в боевой готовности.

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Напомним, в трех областях России — Тюменской, Курганской и Челябинской области власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации из-за паводковых подтоплений.

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