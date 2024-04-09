Добровольцы Нижнего Тагила будут помогать МЧС эвакуировать людей из зон подтопления

Теперь волонтеры готовятся не только к пожароопасному сезону, но и к ликвидации при чрезвычайных ситуациях во время подтопления. Как пояснил редакции TagilCity.ru руководитель отряда добровольцев Павел Фетисов, на помощь сотрудникам МЧС по мере необходимости будет приходить основной состав дружины.