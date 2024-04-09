Две иномарки столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Читатель TagilCity.ru сообщил, что авария произошла около 14:00 часов. На перекрестке улиц Ленинградский проспект и Окунева стоят две разбитые иномарки — Renault Fluence и Chevrolet Aveo. У Renault разбит правый бок, у Chevrolet — передняя часть автомобиля.
Рядом с первой машиной стоит женщина с ребенком на руках, по всей видимости она находилась внутри авто.
Когда поставили этот светофор, стало невозможно повернуть на Окунева. Пропускаешь всю встречку, повернуть налево можно, когда вся встречка проедет. А потом времени на поворот не хватает и получается, что поворачиваешь в любом случае уже на мигающий желтый. Можно простоять три и больше светофоров так. А ведь еще там часто проезжают трамваи. Светофор настроен очень неудобно, поэтому создаются аварийные ситуации. Скорее всего, кто-то из них поворачивал или проезжал на моргающий, — комментирует увиденную аварию читатель TagilCity.ru.
В отделении пропаганды ГИБДД корреспонденту TagilCity.ru сообщили, что пока информация о данном ДТП в дежурную часть не поступала.
Напомним, 9 апреля близ поселка Шабровский произошло смертельное ДТП, в котором погибла 33-летняя женщина. В машине также находился 5-летний ребенок, его доставили в медучреждение.