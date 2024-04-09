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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух иномарок

Две иномарки столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле

9 апреля 2024, 10:15
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух иномарок

Днем 9 апреля в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло ДТП с участием двух иномарок.

Читатель TagilCity.ru сообщил, что авария произошла около 14:00 часов. На перекрестке улиц Ленинградский проспект и Окунева стоят две разбитые иномарки — Renault Fluence и Chevrolet Aveo. У Renault разбит правый бок, у Chevrolet — передняя часть автомобиля.

Рядом с первой машиной стоит женщина с ребенком на руках, по всей видимости она находилась внутри авто.

Когда поставили этот светофор, стало невозможно повернуть на Окунева. Пропускаешь всю встречку, повернуть налево можно, когда вся встречка проедет. А потом времени на поворот не хватает и получается, что поворачиваешь в любом случае уже на мигающий желтый. Можно простоять три и больше светофоров так. А ведь еще там часто проезжают трамваи. Светофор настроен очень неудобно, поэтому создаются аварийные ситуации. Скорее всего, кто-то из них поворачивал или проезжал на моргающий, — комментирует увиденную аварию читатель TagilCity.ru.
Фото: tagilcity.ru

В отделении пропаганды ГИБДД корреспонденту TagilCity.ru сообщили, что пока информация о данном ДТП в дежурную часть не поступала.

Напомним, 9 апреля близ поселка Шабровский произошло смертельное ДТП, в котором погибла 33-летняя женщина. В машине также находился 5-летний ребенок, его доставили в медучреждение.

Женщина скончалась в ДТП на подъезде к поселку Шабровский
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