Две иномарки столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле

Читатель TagilCity.ru сообщил, что авария произошла около 14:00 часов. На перекрестке улиц Ленинградский проспект и Окунева стоят две разбитые иномарки — Renault Fluence и Chevrolet Aveo. У Renault разбит правый бок, у Chevrolet — передняя часть автомобиля.