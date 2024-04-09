Гидролог рассказала об угрозе затопления Свердловской области. Но не все так страшно

Напомним, в последний раз в Свердловской области высокий паводок был в 2016 году. Тогда в нескольких городах был введен режим ЧС. Еще одно наводнение было в 2021 году. Тогда водоем недалеко от Верхней и Нижней Салды наполнился и вода хлынула через дамбу. Из-за чего ближайшие города оказались затоплены.