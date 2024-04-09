Гидролог рассказала об угрозе затопления Свердловской области. Но не все так страшно

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
По ее словам, риск имеется. Во многом это зависит от погоды. Как рассказывает специалист, ожидалось, что в реках Свердловской области уровень воды будет близок к норме. Однако в северной части региона показатели будут выше, так как там зимой выпало снега больше.
Северная часть находится под угрозой, но никаких чрезвычайных ситуаций не ожидается. Пока гидрологи наблюдают за ходом развития весны, добавила Мирошникова.
При этом, если будет резкое потепление и небольшие дожди, то небольшие подтопления возможны. По словам Мирошниковой, ткущее похолодание сдерживает половодье.
Плюс у нас другие характеристики почвы. Подъемы на реках идут, но они еще не достигают даже нормальных значений, и местами уровень воды снизился за прошедшие два дня. Пока всё спокойно, и на сегодняшний день ситуация стабильная, — отметила Неля Мирошникова.
Напомним, в последний раз в Свердловской области высокий паводок был в 2016 году. Тогда в нескольких городах был введен режим ЧС. Еще одно наводнение было в 2021 году. Тогда водоем недалеко от Верхней и Нижней Салды наполнился и вода хлынула через дамбу. Из-за чего ближайшие города оказались затоплены.