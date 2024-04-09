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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Гидролог рассказала об угрозе затопления Свердловской области

Гидролог рассказала об угрозе затопления Свердловской области. Но не все так страшно

9 апреля 2024, 10:12
Фото: 1MI

Гидролог рассказала об угрозе затопления Свердловской области

Из-за наступившего паводка в Орске прорвало дамбу. Город срочно эвакуируют, тысячи человек находятся в пунктах временного размещения. Под воду ушли уже 6 тысяч домов. Гидролог УГМС Наталья Мирошникова рассказала, может ли подобное случиться в Свердловской области.

По ее словам, риск имеется. Во многом это зависит от погоды. Как рассказывает специалист, ожидалось, что в реках Свердловской области уровень воды будет близок к норме. Однако в северной части региона показатели будут выше, так как там зимой выпало снега больше.

Северная часть находится под угрозой, но никаких чрезвычайных ситуаций не ожидается. Пока гидрологи наблюдают за ходом развития весны, добавила Мирошникова.

По ее словам, в Орске затопление случилось из-за аномальной жары. Снег быстро растаял и попал в реку. Однако в Свердловской области кроме большого количества снега других факторов не наблюдается.

При этом, если будет резкое потепление и небольшие дожди, то небольшие подтопления возможны. По словам Мирошниковой, ткущее похолодание сдерживает половодье.

Плюс у нас другие характеристики почвы. Подъемы на реках идут, но они еще не достигают даже нормальных значений, и местами уровень воды снизился за прошедшие два дня. Пока всё спокойно, и на сегодняшний день ситуация стабильная, — отметила Неля Мирошникова.

Напомним, в последний раз в Свердловской области высокий паводок был в 2016 году. Тогда в нескольких городах был введен режим ЧС. Еще одно наводнение было в 2021 году. Тогда водоем недалеко от Верхней и Нижней Салды наполнился и вода хлынула через дамбу. Из-за чего ближайшие города оказались затоплены.

#Происшествия#Свердловская область#Паводок#Реки#Потоп#Затопление#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Гидролог
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