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Глава СК заинтересовался избиением мальчика из-за длинных волос в Каменске-Уральском

Глава СК заинтересовался избиением мальчика из-за длинных волос в Каменске-Уральском

9 апреля 2024, 08:51
Фото: СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мальчика толпой подростков. Причиной такого агрессивного поведения стал внешний вид ребенка.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщили в СК РФ.

Напомним, инцидент случился еще в конце февраля 2024 года. Мальчик является сиротой. Его опекун рассказала, что ребенка пинали. Дети убежали после того, как вмешался прохожий. Ребенок дошел до дома и оттуда его увезли в больницу. Он получил мозговую травму, сотрясение мозга и перелом носа.

По словам родственницы травмы были оформлены как бытовые и в полицию никто не сообщал. Позднее мальчик рассказал обо всем учителям, но все же реакции не последовало. Затем уже после операции он обратился в ПДН. Далее началась проверка.

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#Каменск-Уральский#Дети#Избиение#Уголовное дело#Подростки#Криминал#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Ирина Кирилова
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