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Мужчина в Нижнем Тагиле заплатит миллион за езду в пьяном виде

Мужчина в Нижнем Тагиле заплатит миллион за езду в пьяном виде

9 апреля 2024, 10:47
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 28-летний молодой человек заплатит миллион рублей в качестве штрафа за повторное вождение иномарки Honda Civic в алкогольном опьянении. ЧП произошло 21 октября 2023 года.

Автоинспекторы, остановив водителя, заподозрили, что он пьян. Освидетельствование тагильчанин проходить не стал, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Оказалось, что два года назад горожанин был привлечен к ответственности за аналогичное нарушение. Суд приговорил его к 300 часам работ. Также автомобилист на 2 года лишен права на вождение.

До судебного заседания мужчина продал свой транспорт, поэтому у него конфисковали миллион рублей, который он получил за продажу.

Напомним, в Екатеринбурге местного жителя суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за вождение в пьяном виде.

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