Мужчина в Нижнем Тагиле заплатит миллион за езду в пьяном виде

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Автоинспекторы, остановив водителя, заподозрили, что он пьян. Освидетельствование тагильчанин проходить не стал, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Оказалось, что два года назад горожанин был привлечен к ответственности за аналогичное нарушение. Суд приговорил его к 300 часам работ. Также автомобилист на 2 года лишен права на вождение.
До судебного заседания мужчина продал свой транспорт, поэтому у него конфисковали миллион рублей, который он получил за продажу.
Напомним, в Екатеринбурге местного жителя суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за вождение в пьяном виде.