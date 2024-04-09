На спецтехнику для тушения пожаров в Свердловской области потратили 35 млн рублей

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Современная спецтехника оборудована усиленной защитой кабины и днища от пролома ветками кустарников и деревьев.
Современные гусеничные трактора будут работать в труднодоступной болотистой местности и лесах региона. Модифицированные модели оборудованы плугами и отлично подходят для устройства и прочистки минерализованных полос, а также для опашки кромки пожаров, чтобы остановить распространение огня, — рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Ранее по поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева Уральской авиабазе доставили 30 единиц спецтехники на сумму, превышающую 200 миллионов рублей. Всего же с начала реализации в регионе национального проекта «Экология» было приобретено более 300 единиц оборудования для охраны лесов. Помимо этого, специалисты организации получили 472 ранцевых лесных огнетушителя, 300 раций, 100 бензопил, 10 дизельных генераторов и 3 компьютерных планшета, которые позволяют вести наблюдение за лесными пожарами с воздуха.
Благодаря обновлению технического оснащения специалисты авиабазы успешно завершили работы по тушению торфяников вблизи населенных пунктов общей площадью 50 гектаров.
В Свердловской области впервые масштабно велась работа по ликвидации тлеющих под снежным покровом торфяников, чтобы с приходом тепла они не стали причиной первых низовых пожаров. Губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства региона обозначил это направление работы как одно из приоритетных, так как в регионе располагаются значительные залежи торфа, тлеющие в любое время года, — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Подземные пожары были ликвидированы в местах, где велись разработки торфяников. Прежде чем приступить к тушению, работники Уральской авиабазы обследовали территорию при помощи квадрокоптеров. Оборудование оснащено тепловизорами, точно определяющими очаги тления торфа. Возгорания ликвидировали при помощи бульдозеров. Так, очаги уничтожили в селе Шайдуриха Невьянского городского округа, в поселке Ольховка городского округа Верхняя Пышма и в поселке Солнечный Березовского городского округа.
Уникальная разработка уральских лесных пожарных позволяет при помощи одного бульдозера прекратить торфяной пожар на площади до двух гектаров в сутки. Спецтехника обнаруживает очаг возгорания, который затем вскрывается и раскапывается, после чего в ближайшие несколько часов остывает. Когда температура торфа снижается до 40°, он прекращает гореть, что исключает образование новых источников возгорания на этих участках.
Напомним, в рамках подготовки к пожароопасному сезону в 2024 году был утвержден сводный план тушения лесных пожаров, координирующий работу всех ведомств Среднего Урала. Документ подразумевает привлечение к профилактике и тушению лесных пожаров арендаторов лесных участков. Ранее старт сезона предусматривался с 10 апреля, а в северных муниципалитетах — с 15 апреля. Решение о переносе даты начала пожароопасного периода в регионе Евгений Куйвашев принял в связи с высокой скоростью схода снежного покрова.
Постановление не запрещает посещение лесов, но обязывает соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня. Для предотвращения возгораний в населенных пунктах садоводам и жителям, проживающим в частных домах, важно своевременно и регулярно проводить на своих территориях субботники и убирать сухую траву вокруг деревянных строений.