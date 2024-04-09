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Уральская авиабаза получила спецтехнику для тушения пожаров на 35 млн рублей

На спецтехнику для тушения пожаров в Свердловской области потратили 35 млн рублей

9 апреля 2024, 10:53
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Уральская авиабаза получила спецтехнику для тушения пожаров на 35 млн рублей

Пять тракторов-болотоходов «Агромаш» ТГ-90 на сумму более 35 млн рублей закупили для наземной службы Уральской авиабазы в рамках реализации в Свердловской области нацпроекта «Экология». Партия новой спецтехники позволит успешно справляться с пожарами в труднодоступных и отдаленных местах региона.

Современная спецтехника оборудована усиленной защитой кабины и днища от пролома ветками кустарников и деревьев.

Современные гусеничные трактора будут работать в труднодоступной болотистой местности и лесах региона. Модифицированные модели оборудованы плугами и отлично подходят для устройства и прочистки минерализованных полос, а также для опашки кромки пожаров, чтобы остановить распространение огня, — рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Ранее по поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева Уральской авиабазе доставили 30 единиц спецтехники на сумму, превышающую 200 миллионов рублей. Всего же с начала реализации в регионе национального проекта «Экология» было приобретено более 300 единиц оборудования для охраны лесов. Помимо этого, специалисты организации получили 472 ранцевых лесных огнетушителя, 300 раций, 100 бензопил, 10 дизельных генераторов и 3 компьютерных планшета, которые позволяют вести наблюдение за лесными пожарами с воздуха.

Благодаря обновлению технического оснащения специалисты авиабазы успешно завершили работы по тушению торфяников вблизи населенных пунктов общей площадью 50 гектаров.

В Свердловской области впервые масштабно велась работа по ликвидации тлеющих под снежным покровом торфяников, чтобы с приходом тепла они не стали причиной первых низовых пожаров. Губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства региона обозначил это направление работы как одно из приоритетных, так как в регионе располагаются значительные залежи торфа, тлеющие в любое время года, — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Подземные пожары были ликвидированы в местах, где велись разработки торфяников. Прежде чем приступить к тушению, работники Уральской авиабазы обследовали территорию при помощи квадрокоптеров. Оборудование оснащено тепловизорами, точно определяющими очаги тления торфа. Возгорания ликвидировали при помощи бульдозеров. Так, очаги уничтожили в селе Шайдуриха Невьянского городского округа, в поселке Ольховка городского округа Верхняя Пышма и в поселке Солнечный Березовского городского округа.

Уникальная разработка уральских лесных пожарных позволяет при помощи одного бульдозера прекратить торфяной пожар на площади до двух гектаров в сутки. Спецтехника обнаруживает очаг возгорания, который затем вскрывается и раскапывается, после чего в ближайшие несколько часов остывает. Когда температура торфа снижается до 40°, он прекращает гореть, что исключает образование новых источников возгорания на этих участках.

Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Напомним, в рамках подготовки к пожароопасному сезону в 2024 году был утвержден сводный план тушения лесных пожаров, координирующий работу всех ведомств Среднего Урала. Документ подразумевает привлечение к профилактике и тушению лесных пожаров арендаторов лесных участков. Ранее старт сезона предусматривался с 10 апреля, а в северных муниципалитетах — с 15 апреля. Решение о переносе даты начала пожароопасного периода в регионе Евгений Куйвашев принял в связи с высокой скоростью схода снежного покрова.

Постановление не запрещает посещение лесов, но обязывает соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня. Для предотвращения возгораний в населенных пунктах садоводам и жителям, проживающим в частных домах, важно своевременно и регулярно проводить на своих территориях субботники и убирать сухую траву вокруг деревянных строений.

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#Общество#Экология#Свердловская область#Пожарные#Евгений Куйвашев#Спецтехника#Разработка#Торфяник#Тушение пожаров#Оборудование#Екатеринбург#Нацпроект «Экология»#Лесные пожары#Национальный проект#Анастасия Имамахметова#Денис Мамонтов#Авиабаза
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