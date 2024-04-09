На спецтехнику для тушения пожаров в Свердловской области потратили 35 млн рублей

Уникальная разработка уральских лесных пожарных позволяет при помощи одного бульдозера прекратить торфяной пожар на площади до двух гектаров в сутки. Спецтехника обнаруживает очаг возгорания, который затем вскрывается и раскапывается, после чего в ближайшие несколько часов остывает. Когда температура торфа снижается до 40°, он прекращает гореть, что исключает образование новых источников возгорания на этих участках.