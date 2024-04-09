Находящийся в коме участник СВО из Сухого Лога записан в дезертиры

Раненый лежит в госпитале в Ленинградской области. Паспорт он потерял в зоне боевых действий, из-за чего нельзя оформить ему выплаты по ранению. Также в миграционной организации не соглашались сделать новый паспорт, мотивируя свой отказ тем, что он должен прийти сам.