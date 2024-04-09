Находящийся в коме участник СВО из Сухого Лога записан в дезертиры

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Раненый лежит в госпитале в Ленинградской области. Паспорт он потерял в зоне боевых действий, из-за чего нельзя оформить ему выплаты по ранению. Также в миграционной организации не соглашались сделать новый паспорт, мотивируя свой отказ тем, что он должен прийти сам.
Через некоторое время родственники обратились к свердловскому депутату Максиму Иванову. После этого вопрос с паспортом очень быстро решился. Кроме того, выяснилось, что деньги военному не собирались платить, так как командир счел его дезертиром. После вмешательства Иванова деньги выплатили.
Напомним, в Нижнем Тагиле родственники погибшего на СВО добились выплат в размере 1,5 миллиона рублей.