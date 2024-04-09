Наволочки нужны всегда: постельное белье для бойцов СВО собирают в Нижнем Тагиле

Организаторы отмечают, что на фронте наволочки не стирают, а сразу же выбрасывают, поэтому белье необходимо в большом количестве. Более того, в настоящее время жительница поселка Черноисточинск вот уже полгода шьет наволочки, в неделю у нее получается от 20 до 80 штук.