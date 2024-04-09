Наволочки нужны всегда: постельное белье для бойцов СВО собирают в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Каждый желающий может принести постельное белье, из которого швеи создадут наволочки определенного размера. Такие нужны для доставки раненых бойцов до госпиталя. В соборе просят приносит простиранное и желательно проглаженное белье.
Организаторы отмечают, что на фронте наволочки не стирают, а сразу же выбрасывают, поэтому белье необходимо в большом количестве. Более того, в настоящее время жительница поселка Черноисточинск вот уже полгода шьет наволочки, в неделю у нее получается от 20 до 80 штук.
Если у вас есть ненужное постельное белье, приносите нам. Из него получится несколько наволочек для бойцов. Ящик для сбора находится в притворе храма (сбор осуществляется по благословению отца Василия), — сообщили организаторы.
Напомним, в начале апреля на СВО из Нижнего Тагила отправилась еще одна партия гуманитарной помощи. Ее вес достиг 10 тонн.