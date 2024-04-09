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В Нижнем Тагиле храм собирает постельное белье для шитья наволочек на СВО

Наволочки нужны всегда: постельное белье для бойцов СВО собирают в Нижнем Тагиле

9 апреля 2024, 05:53
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле храм собирает постельное белье для шитья наволочек на СВО

Свято-Троицкий кафедральный собор в Нижнем Тагиле объявил о сборе постельного белья для шитья наволочек бойцам СВО.

Каждый желающий может принести постельное белье, из которого швеи создадут наволочки определенного размера. Такие нужны для доставки раненых бойцов до госпиталя. В соборе просят приносит простиранное и желательно проглаженное белье.

Организаторы отмечают, что на фронте наволочки не стирают, а сразу же выбрасывают, поэтому белье необходимо в большом количестве. Более того, в настоящее время жительница поселка Черноисточинск вот уже полгода шьет наволочки, в неделю у нее получается от 20 до 80 штук.

Если у вас есть ненужное постельное белье, приносите нам. Из него получится несколько наволочек для бойцов. Ящик для сбора находится в притворе храма (сбор осуществляется по благословению отца Василия), — сообщили организаторы.
Новая партия гумпомощи отправлена в зону СВО из Нижнего Тагила
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Напомним, в начале апреля на СВО из Нижнего Тагила отправилась еще одна партия гуманитарной помощи. Ее вес достиг 10 тонн.

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