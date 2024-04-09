Параду Победы быть: мероприятия 9 Мая пройдут под усиленной охраной силовиков

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В Свердловской области власти не стали отменять праздничные мероприятия ко Дню Победы. В Екатеринбурге пройдет традиционный парад, а в других населенных пунктах — памятные акции, сообщает департамент информполитики.
В параде Победы в столице Среднего Урала примут участие около двух тысяч человек и 45 единиц техники. Проведение акции «Бессмертный полк» пока под вопросом, он решается на федеральном уровне.
Все мероприятия будут проводиться с соблюдением антитеррористических мер и под усиленной охраной.
После теракта в «Крокус сити холле» начальник свердловской полиции рассказал о том, что изменится в сфере безопасности.