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Published Сегодня, 16:51

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Updated Сегодня, 16:53

Парад Победы в Екатеринбурге пройдет с усиленными мерами безопасности

Параду Победы быть: мероприятия 9 Мая пройдут под усиленной охраной силовиков

9 апреля 2024, 16:51
Фото: 1MI

Парад Победы в Екатеринбурге пройдет с усиленными мерами безопасности

Власти разрешили провести в Екатеринбурге и Свердловской области праздничные мероприятия, но будут приняты особые меры безопасности.

В Свердловской области власти не стали отменять праздничные мероприятия ко Дню Победы. В Екатеринбурге пройдет традиционный парад, а в других населенных пунктах — памятные акции, сообщает департамент информполитики.

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В параде Победы в столице Среднего Урала примут участие около двух тысяч человек и 45 единиц техники. Проведение акции «Бессмертный полк» пока под вопросом, он решается на федеральном уровне.

Все мероприятия будут проводиться с соблюдением антитеррористических мер и под усиленной охраной.

После теракта в «Крокус сити холле» начальник свердловской полиции рассказал о том, что изменится в сфере безопасности.

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#Общество#Свердловская область#Безопасность#Парад победы#Екатеринбург#9 Мая#Дарья Бобровицкая
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