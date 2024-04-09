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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

В аэропорту Кольцово задержан пассажир, который пытался вывезти из России 18 млн

Пассажир пытался вывезти 18 млн в большом чемодане из аэропорта Кольцово

9 апреля 2024, 10:09
Фото: 1MI

В аэропорту Кольцово задержан пассажир, который пытался вывезти из России 18 млн

20-летний молодой человек хотел вывезти из России в Грузию 18 миллионов рублей, чтобы купить за границей премиальное авто. Однако в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге его с большим чемоданом наличных денег задержали таможенники.

Судя по видео, которое было заснято в аэропорту, свердловчанин сам признался, что вывозит из России 18 миллионов рублей, которые были аккуратно упакованы в большой чемодан.

При проверке он рассказал, что получил эти деньги после продажи бизнеса свое мамы. Теперь против него возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге реальный срок в 2,5 года получил спортсмен за незаконный заказ препаратов, которые запрещены в Российской Федерации.

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#Екатеринбург#Евгения Сафина
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