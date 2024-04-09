Пассажир пытался вывезти 18 млн в большом чемодане из аэропорта Кольцово

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Судя по видео, которое было заснято в аэропорту, свердловчанин сам признался, что вывозит из России 18 миллионов рублей, которые были аккуратно упакованы в большой чемодан.
При проверке он рассказал, что получил эти деньги после продажи бизнеса свое мамы. Теперь против него возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге реальный срок в 2,5 года получил спортсмен за незаконный заказ препаратов, которые запрещены в Российской Федерации.