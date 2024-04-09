Пассажир пытался вывезти 18 млн в большом чемодане из аэропорта Кольцово

В аэропорту Кольцово задержан пассажир, который пытался вывезти из России 18 млн

20-летний молодой человек хотел вывезти из России в Грузию 18 миллионов рублей, чтобы купить за границей премиальное авто. Однако в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге его с большим чемоданом наличных денег задержали таможенники.