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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Мэр Богдановича заявил, что угрозы городу из-за паводка нет

Подъем уровня воды в реке Большая Калиновка не угрожает Богдановичу

9 апреля 2024, 15:13
Фото: 1MI

Мэр Богдановича заявил, что угрозы городу из-за паводка нет

Уровень воды в Большой Калиновке поднялся до проектных отметок после ремонта плотины, однако никакой угрозы населенному пункту нет.

Мэр Богдановича прокомментировал паводковую ситуацию в районе из-за подъема воды в реке Большая Калиновка. Угрозы городу нет, а подтопленные огороды местных жителей расположены в водоохранной зоне незаконно, написал Олег Нейфельд в соцсетях.

Вышедшая из берегов река затопила огороды в Богдановиче
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По его словам, ситуация находится под контролем. Специалисты администрации объехали территорию, пообщались с жителями и убедились, что угрозы постройкам нет. Сейчас, по словам Нейфельда, интенсивность паводка идет на спад.

Ранее гидролог объяснила, есть ли угроза Свердловской области из-за паводка.

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#Экология#Паводок#Река#Богданович#Природа#Подтопление#Участки#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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