Подъем уровня воды в реке Большая Калиновка не угрожает Богдановичу

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Мэр Богдановича прокомментировал паводковую ситуацию в районе из-за подъема воды в реке Большая Калиновка. Угрозы городу нет, а подтопленные огороды местных жителей расположены в водоохранной зоне незаконно, написал Олег Нейфельд в соцсетях.
По его словам, ситуация находится под контролем. Специалисты администрации объехали территорию, пообщались с жителями и убедились, что угрозы постройкам нет. Сейчас, по словам Нейфельда, интенсивность паводка идет на спад.
Ранее гидролог объяснила, есть ли угроза Свердловской области из-за паводка.