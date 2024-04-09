Семеро подростков в Каменске-Уральском избили сироту из-за его длинных волос

Врачи оформили травмы как бытовые и не стали сообщать в полицию. Позднее школьник рассказал о случившемся учителям, однако и после этого в правоохранительные органы никаких сигналов не было. После того, как мальчику сделали операцию на носу, он обратился в ПДН. В ведомстве начали проверку.