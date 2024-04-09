Семеро подростков в Каменске-Уральском избили сироту из-за его длинных волос

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
По словам пожилой женщины, которая является опекуном пострадавшего, школьники сбили его с ног и принялись пинать. Поводом для избиения стали его волосы, доходящие до плеч, пишет Ура.ру.
Злоумышленники убежали после того, как вмешался прохожий. Юноша добрался до дома, а оттуда его увезли в медучреждение на скорой помощи. У него оказались черепно-мозговая травма, перелом носа и сотрясение мозга.
Врачи оформили травмы как бытовые и не стали сообщать в полицию. Позднее школьник рассказал о случившемся учителям, однако и после этого в правоохранительные органы никаких сигналов не было. После того, как мальчику сделали операцию на носу, он обратился в ПДН. В ведомстве начали проверку.
Юрист Сергей Барсуков, узнав о случившемся, обратился с заявлениями в СК, полицию и прокуратуру. Также он собирается сообщить о ЧП в минобрнауки и в Министерство здравоохранения, чтобы они дали оценку бездействию медиков и преподавателей.
В полиции вскоре установили личности двух подозреваемых в нападении. Сотрудники ПДН направили запрос в больницу, чтобы получить документы для получения судмедэкспертизы о степени тяжести вреда.
Напомним, 17 марта 2024 года в Нижнем Тагиле группа молодых людей напала на 17-летнего подростка. Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга и перелом носа. Он находится в больнице.