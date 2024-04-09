Семейная ипотека в 2024 году для жителей Свердловской области — условия, как получить

Важно и то, что банки учитывают не только доходы заемщиков, но и расходы. Буджурак утверждает, что если средств на обслуживание долга, по мнению банка будет недостаточно, то в получении кредита будет отказано. Также проверяется и предельная долговая нагрузка заемщика. Так, если все кредитные обязательства в совокупности превысят 60% от дохода, то в ипотеке будет отказано.