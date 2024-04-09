Семейная ипотека в 2024 году для жителей Свердловской области — условия, как получить

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Популярность семейной ипотеки очень высока, за время её существования программой воспользовались более восемьсот тысяч семей. В 2024 году срок действия программы продлили до 1 июля текущего года. В свою очередь, президент предложил сохранить возможность семейной ипотеки до 2030 года. Для семей с детьми-инвалидами программа распространяется до конца 2027 года, — рассказала TagilCity.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» Маргарита Наследникова.
Чтобы получить семейную ипотеку на жилье в Свердловской области, нужно соблюдать некоторые условия. Участие в программе семейной ипотеки доступно семьям с двумя и более детьми, а также с одним ребенком, но при условии, что он родился с 1 января 2018 года по конец января 2023 года. Кроме того, участвовать в программе могут семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида.
Также имеются и другие условия:
По словам, исполнительного директора финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослава Буджурака, особенно популярной семейная ипотека для семей с детьми стала, когда круг потенциальных заемщиков был расширен. В частности, когда разрешили получать ее тем, у кого двое детей.
Специалист отметил, что теперь по всем госпрограммам действует правило — одна ипотека в одни руки.
Однако семейные заёмщики могут брать ипотеку без ограничений и в 2024 году, если их ситуация соответствует четырём требованиям. Во-первых, кредит снова дадут без ограничений, если вы оформили семейную ипотеку до 23 декабря 2023 года. После этой даты новый кредит можно получить, при соблюдении сразу трёх условий: если родился ещё один ребёнок, если площадь новой квартиры больше «старой», и, главное, — если предыдущая ипотека закрыта, — рассказал TagilCity.ru Ярослав Буджурак.
Важно и то, что банки учитывают не только доходы заемщиков, но и расходы. Буджурак утверждает, что если средств на обслуживание долга, по мнению банка будет недостаточно, то в получении кредита будет отказано. Также проверяется и предельная долговая нагрузка заемщика. Так, если все кредитные обязательства в совокупности превысят 60% от дохода, то в ипотеке будет отказано.
Есть мнение, что семейная ипотека не предоставляется на вторичное жилье. Однако Ярослав Буджурак развеял этот миф.
Бытует мнение, что семейную ипотеку нельзя взять на вторичку. Но власти разрешили использовать эту программу для покупки вторичной недвижимости заёмщикам с детьми-инвалидами на сельских территориях в регионах ДФО. Кроме того, по всей стране люди могут купить готовую, а не строящуюся квартиру у застройщика. По букве закона — такие квартиры считают вторичкой, хотя по факту в них никто не жил, — объясняет Ярослав Буджурак.
В целом, процедура получения семейной ипотеки будет стандартной. Кроме обычного пакета документов, который каждый банк устанавливает самостоятельно, потребуются еще и те, которые будут подтверждать, что заемщик действительно попадает под условия семейной ипотеки с детьми.
Сначала подается заявка на кредитование. Когда она будет одобрена, то уже можно провести сделку. После этого квартира становится собственностью заемщиков. Однако она будет находиться в залоге у банка, а потому любые действия по распоряжению можно совершать только с разрешения учреждения.
Главным достоинством программы семейной ипотеки является процент. Он составляет всего 6% в Свердловской области.
Напомню, что обычная ставка по кредиту под ипотеку — около 16%. Разница очевидная: платежка по кредиту с семейной ипотекой будет почти в 3 раза меньше, — рассказал TagilCity.ru руководитель магистерской программы «Юрист в сфере управления недвижимостью» Финансового университета при Правительстве РФ Афанасьев Илья Владимирович.
Семьям с детьми не обязательно брать новый ипотечный кредит в Свердловской области. Они могут воспользоваться программой рефинансирования уже действующей ипотеки. Главным условием является то, что жилье должно быть куплено у компании-застройщика.
Семейная ипотека в Свердловской области предполагает и использование материнского капитала. Его для этого даже не требуется специально оформлять в бумажном варианте. Он дается сразу после рождения малыша в электронном варианте. Для получения ипотеки этого будет достаточно.
Капитал нельзя использовать в качестве ежемесячной оплаты. Однако, вполне можно применить его как первый взнос или для досрочного погашения. В последнем случае банк пересчитает сумму и при этом у заемщика будет возможность попросить уменьшить ежемесячный платеж или убавить срок.
Семейная ипотека на покупку частного дома предоставляется. В качестве продавца должно быть юридическое лицо. Также средства можно использовать для строительства дома или приобретения участка для дальнейшей застройки.
Программы ипотечного кредитования отличаются друг от друга. И семейная ипотека отличается от льготной. Так, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, генеральный директор ООО «Мариокс центр» Оксана Васильева рассказала TagilCity.ru, что обе программы имеют разные условия и цели.
Например, льготную ипотеку могут получить не только семьи с детьми, но и другие категории граждан. Это может быть кредитование для молодых ученых, военных и так далее.
По семейной ипотеке, как правило, предлагается сниженная процентная ставка. И даже могут предлагаться дополнительные льготы.
Условия льготной ипотеки зависят от целей конкретной программы и могут предлагать различные формы поддержки, такие как сниженные ставки, государственные субсидии на первоначальный взнос или особые условия для определенных категорий граждан, — объяснила TagilCity.ru Оксана Васильева.
Даже цели программ, по словам Васильевой, отличаются. Так, семейная ипотека направлена на улучшение жилищных условий семей с детьми, повышение рождаемости и поддержку семей. В то же время, льготная ипотека может быть направлена на стимулирование строительства, покупку жилья в конкретном регионе или поддержку определенных групп населения.