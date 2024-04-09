Север Свердловской области накрыл снегопад

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Из-за обрушившегося снегопада на территории области в Серовском и Ивдельском районах осложнилась обстановка на дорогах, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
На засыпанные трассы дорожники вывели технику, чтобы очистить их от выпавшего снега. Водителей предупредили об осторожности, порекомендовали не превышать разрешенную скорость, не совершать опасных движений и внимательно следить за ситуацией на дороге.
Напомним, 9 апреля 2024 года в Екатеринбурге прогнозируются осадки в виде небольшого дождя. Температура в городе достигнет +10 градусов.