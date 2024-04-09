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Север Свердловской области накрыл снегопад

Север Свердловской области накрыл снегопад

9 апреля 2024, 09:00
Фото: 1MI
Северную часть Свердловской области накрыл снегопад 9 апреля 2024 года.

Из-за обрушившегося снегопада на территории области в Серовском и Ивдельском районах осложнилась обстановка на дорогах, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

На засыпанные трассы дорожники вывели технику, чтобы очистить их от выпавшего снега. Водителей предупредили об осторожности, порекомендовали не превышать разрешенную скорость, не совершать опасных движений и внимательно следить за ситуацией на дороге.

Напомним, 9 апреля 2024 года в Екатеринбурге прогнозируются осадки в виде небольшого дождя. Температура в городе достигнет +10 градусов.

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#Осадки#Снегопад#Водители#Скорость#Дороги#Окружающая среда#Природа#Очистка#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автоинспекция#Трассы
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