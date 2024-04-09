Смог накроет Нижний Тагил на ближайшие два дня

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Предупреждение о возможном загрязнении атмосферного воздуха в различных районах Нижнего Тагила опубликовано на сайте Уральского УГМС. Посты ведомства располагаются в четырех точках города. Кроме того, редакция TagilCity.ru ежедневно мониторит превышения ПДК с помощью газоанализатора.
Как выяснилось, вначале апреля, с 1 по 4 число, в Нижнем Тагиле не было зафиксировано превышения каких-либо вредных веществ. Также в редакцию не поступало жалоб от жителей Нижнего Тагила на состояние воздуха.
Тем не менее, теперь НМУ в Нижнем Тагиле пока что действует до вечера 11 апреля. Однако, возможно, как и ранее режим будет продлен и дальше в связи с погодными условиями.
Редакция TagilCity.ru следит за экологической обстановкой в Нижнем Тагиле и еженедельно делает подборку о самых значимых событий, который происходили в городе.