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Posted Сегодня, 17:25

Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

В Нижнем Тагиле вновь объявлено НМУ первой степени опасности

Смог накроет Нижний Тагил на ближайшие два дня

9 апреля 2024, 17:25
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле вновь объявлено НМУ первой степени опасности

С 9 апреля метеорологи объявили в Нижнем Тагиле предупреждение о неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания в воздухе вредных веществ. Оно действует с 20.00 и будет длиться два дня.

Предупреждение о возможном загрязнении атмосферного воздуха в различных районах Нижнего Тагила опубликовано на сайте Уральского УГМС. Посты ведомства располагаются в четырех точках города. Кроме того, редакция TagilCity.ru ежедневно мониторит превышения ПДК с помощью газоанализатора.

Как выяснилось, вначале апреля, с 1 по 4 число, в Нижнем Тагиле не было зафиксировано превышения каких-либо вредных веществ. Также в редакцию не поступало жалоб от жителей Нижнего Тагила на состояние воздуха.

Тем не менее, теперь НМУ в Нижнем Тагиле пока что действует до вечера 11 апреля. Однако, возможно, как и ранее режим будет продлен и дальше в связи с погодными условиями.

Редакция TagilCity.ru следит за экологической обстановкой в Нижнем Тагиле и еженедельно делает подборку о самых значимых событий, который происходили в городе.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#НМУ#Выбросы#Вредные вещества#Екатеринбург#Евгения Сафина#Превышение
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