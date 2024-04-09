Сотрясение и ссадина на лбу: тагильчанка пострадала в массовом ДТП на Вагонке

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Как стало известно, около 14.30 на улице Окунева водитель Renault Fluence ехал со стороны улицы Юности на проспект Дзержинского. Водитель стал поворачивать налево, но столкнулся с автомобилем Chevrolet Klan. В свою очередь, вторая иномарка въехала в LADA. Все автомобили получили технические повреждения.
Пострадала пассажирка Renault Fluence. Она сама обратилась за помощью к медикам, которые констатировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадину лба, — рассказали журналисту TagilCity.ru в ведомстве.
По результатам экспертизы все водители автомобилей оказались трезвы. Сейчас в ГИБДД проводится проверка по факту аварии.