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Published Сегодня, 16:22

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Updated Сегодня, 16:24

В Нижнем Тагиле пассажирка авто получила травмы в массовом ДТП на Вагонке

Сотрясение и ссадина на лбу: тагильчанка пострадала в массовом ДТП на Вагонке

9 апреля 2024, 16:22
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле пассажирка авто получила травмы в массовом ДТП на Вагонке

Подробности массовой аварии, произошедшей 9 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. В ДТП пострадала пассажирка Renault Fluence.

Как стало известно, около 14.30 на улице Окунева водитель Renault Fluence ехал со стороны улицы Юности на проспект Дзержинского. Водитель стал поворачивать налево, но столкнулся с автомобилем Chevrolet Klan. В свою очередь, вторая иномарка въехала в LADA. Все автомобили получили технические повреждения.

Пострадала пассажирка Renault Fluence. Она сама обратилась за помощью к медикам, которые констатировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадину лба, — рассказали журналисту TagilCity.ru в ведомстве.

По результатам экспертизы все водители автомобилей оказались трезвы. Сейчас в ГИБДД проводится проверка по факту аварии.

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