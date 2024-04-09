Сотрясение и ссадина на лбу: тагильчанка пострадала в массовом ДТП на Вагонке

Как стало известно, около 14.30 на улице Окунева водитель Renault Fluence ехал со стороны улицы Юности на проспект Дзержинского. Водитель стал поворачивать налево, но столкнулся с автомобилем Chevrolet Klan. В свою очередь, вторая иномарка въехала в LADA. Все автомобили получили технические повреждения.