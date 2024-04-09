Стала известна причина закрытия магистрали на трассе Екатеринбург — Серов

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Во время ремонта моста на трассе Екатеринбург — Серов был выявлен дефект. До 19 апреля 2024 года мост обследуют эксперты.
После того, как станут известны результаты обследования путепровода, сотрудники свердловского «Управтодора» в ближайшее предпримет меры по приведению моста в надлежащее состояние, рассказали ОД «Тагил без ям» в пресс-службе организации.
В настоящее время из-за закрытого дорожного участка организован объезд по Серебрянской развязке.
Напомним, проезд на данном участке был закрыт 30 марта 2024 года.