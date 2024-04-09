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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Стала известна причина закрытия магистрали на трассе Екатеринбург — Серов

Стала известна причина закрытия магистрали на трассе Екатеринбург — Серов

9 апреля 2024, 07:02
Фото: 1MI
Стало известно, почему закрыли магистраль из-за моста на трассе Екатеринбург — Серов.

Во время ремонта моста на трассе Екатеринбург — Серов был выявлен дефект. До 19 апреля 2024 года мост обследуют эксперты.

После того, как станут известны результаты обследования путепровода, сотрудники свердловского «Управтодора» в ближайшее предпримет меры по приведению моста в надлежащее состояние, рассказали ОД «Тагил без ям» в пресс-службе организации.

В настоящее время из-за закрытого дорожного участка организован объезд по Серебрянской развязке.

Напомним, проезд на данном участке был закрыт 30 марта 2024 года.

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