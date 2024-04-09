Стрит-арт в «заброшке», утонувшая в грязи скорая, наводнения в Тагиле и помощь бойцам

Наводнения в Нижнем Тагиле происходили неоднократно. Иногда их причиной становился паводок, однако чаще город и соседние населенные пункты страдают от ударов летней стихии. Горожане до сих пор с ужасом вспоминают апокалиптическое наводнение 2021 года. Зато в этом году обширного половодья в Нижнем Тагиле быть не должно: обстановка на реках спокойная, вода прибывает медленно, поэтому серьезных подтоплений скорее всего не будет.