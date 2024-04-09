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Published Сегодня, 17:28

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Updated Сегодня, 18:02

Стрит-арт в «заброшке», утонувшая в грязи скорая, наводнения в Тагиле и помощь бойцам

Стрит-арт в «заброшке», утонувшая в грязи скорая, наводнения в Тагиле и помощь бойцам

9 апреля 2024, 17:28
Фото: Изображение Midjourney
В тагильской «заброшке» появилась уникальная картина. Добровольцы помогут МЧС с эвакуацией из зон подтопления. В Висимо-Уткинске в грязи утонула «скорая». Вспоминаем, как и когда «плыл» Тагил. В городе объявлен необычный сбор для бойцов СВО. Итоги Тагила и региона за 9 апреля — в нашем обзоре.

Тагильский художник Илья Федотов-Вьюгов создал уникальную картину в стиле стрит-арт. Огромное полотно «Разлука» размером 10 метров рассказывает историю двух влюбленных, которых разделила война. Он — защитник, а его сила напоминает стальной трос. Она — хранительница домашнего очага, мечтающая о возвращении любимого человека.

Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
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Тагильские волонтеры помогут сотрудникам МЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций из-за паводка. Добровольцы заключили со спасателями договор о сотрудничестве. В частности, «дружинники» будут помогать им вывозить людей из зон подтопления. Пока обстановка в Нижнем Тагиле и окрестностях спокойная, но волонтеры находятся в полной боевой готовности.

Добровольцы Нижнего Тагила будут помогать МЧС эвакуировать людей из зон подтопления
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В поселке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом так сильно размыло дорогу, что в грязи застряла приехавшая на вызов скорая помощь. Вытащить ее из колеи смогла лишь пожарная машина. Власти заявили, что о проблеме знают и готовы помочь, но пока — только грейдированием дороги.

В тагильском поселке Висимо-Уткинске в грязи на дороге утонула скорая помощь
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Наводнения в Нижнем Тагиле происходили неоднократно. Иногда их причиной становился паводок, однако чаще город и соседние населенные пункты страдают от ударов летней стихии. Горожане до сих пор с ужасом вспоминают апокалиптическое наводнение 2021 года. Зато в этом году обширного половодья в Нижнем Тагиле быть не должно: обстановка на реках спокойная, вода прибывает медленно, поэтому серьезных подтоплений скорее всего не будет.

Залитые мосты, проспекты и плывущие трамваи: как и в какие годы тонул Нижний Тагил
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Свято-Троицкий кафедральный собор Нижнего Тагила объявил новый необычный сбор для нужд СВО: горожане могут принести в храм постельное белье, которое затем будет отправлено в зону боевых действий. Белья требуется действительно много: бойцы на передовой его не стирают и сразу выбрасывают. Кроме того, чистые простыни и наволочки нужны раненым в госпиталях.

Наволочки нужны всегда: постельное белье для бойцов СВО собирают в Нижнем Тагиле
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Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
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