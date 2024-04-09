Стрит-арт в «заброшке», утонувшая в грязи скорая, наводнения в Тагиле и помощь бойцам

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Тагильский художник Илья Федотов-Вьюгов создал уникальную картину в стиле стрит-арт. Огромное полотно «Разлука» размером 10 метров рассказывает историю двух влюбленных, которых разделила война. Он — защитник, а его сила напоминает стальной трос. Она — хранительница домашнего очага, мечтающая о возвращении любимого человека.
Тагильские волонтеры помогут сотрудникам МЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций из-за паводка. Добровольцы заключили со спасателями договор о сотрудничестве. В частности, «дружинники» будут помогать им вывозить людей из зон подтопления. Пока обстановка в Нижнем Тагиле и окрестностях спокойная, но волонтеры находятся в полной боевой готовности.
В поселке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом так сильно размыло дорогу, что в грязи застряла приехавшая на вызов скорая помощь. Вытащить ее из колеи смогла лишь пожарная машина. Власти заявили, что о проблеме знают и готовы помочь, но пока — только грейдированием дороги.
Наводнения в Нижнем Тагиле происходили неоднократно. Иногда их причиной становился паводок, однако чаще город и соседние населенные пункты страдают от ударов летней стихии. Горожане до сих пор с ужасом вспоминают апокалиптическое наводнение 2021 года. Зато в этом году обширного половодья в Нижнем Тагиле быть не должно: обстановка на реках спокойная, вода прибывает медленно, поэтому серьезных подтоплений скорее всего не будет.
Свято-Троицкий кафедральный собор Нижнего Тагила объявил новый необычный сбор для нужд СВО: горожане могут принести в храм постельное белье, которое затем будет отправлено в зону боевых действий. Белья требуется действительно много: бойцы на передовой его не стирают и сразу выбрасывают. Кроме того, чистые простыни и наволочки нужны раненым в госпиталях.