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Published Сегодня, 12:04

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Updated Сегодня, 12:08

Свердловская область не попала в список опасных явлений на реках и озерах в РФ

Свердловская область не попала в список опасных явлений на реках и озерах в РФ

9 апреля 2024, 12:04
Фото: 1MI
Свердловской области нет в списке опасных явлений на озерах, реках и водохранилищах по состоянию на 9 апреля 2024 года.

В списке при этом оказались Челябинская и Курганская области. Так, в Челябинской области превышена отметка поймы на реке Сим в селе Сергиевка. В ближайшие трое суток затопление поймы останется.

Также в селе Кизильское превышена отметка неблагоприятного явления на реке Урал, а также 9 и 10 апреля превысится отметка опасного явления.

В Кургане и селе Звериноголовское зафиксирован уровень воды ниже отметки поймы. В Кургане с 13 по 15 апреля будет затопление и превышение отметки опасного явления, а в селе такая отметка будет с 9 по 12 апреля.

Напомним, 9 апреля 2024 года в Курганской области началось затопление дороги возле села Звериноголовское из-за того, что в Тоболе начался подъем воды.

Жителей Свердловской области предупредили об опасности на дорогах Курганской области
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