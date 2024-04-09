Свердловская область не попала в список опасных явлений на реках и озерах в РФ

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В списке при этом оказались Челябинская и Курганская области. Так, в Челябинской области превышена отметка поймы на реке Сим в селе Сергиевка. В ближайшие трое суток затопление поймы останется.
Также в селе Кизильское превышена отметка неблагоприятного явления на реке Урал, а также 9 и 10 апреля превысится отметка опасного явления.
В Кургане и селе Звериноголовское зафиксирован уровень воды ниже отметки поймы. В Кургане с 13 по 15 апреля будет затопление и превышение отметки опасного явления, а в селе такая отметка будет с 9 по 12 апреля.
Напомним, 9 апреля 2024 года в Курганской области началось затопление дороги возле села Звериноголовское из-за того, что в Тоболе начался подъем воды.