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Такси в Екатеринбурге отбросило на ограждение и знак из-за столкновения с машиной

Такси в Екатеринбурге отбросило на ограждение и знак из-за столкновения с машиной

9 апреля 2024, 03:57
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге столкнулись между собой автомобиль Geely и такси Hyundai Creta. Дорожная авария случилась 8 апреля 2024 года.

Женщина, управлявшая иномаркой Geely, во время поворота налево на перекрестке не пропустила такси Hyundai.

Из-за этого произошло столкновение транспортных средств, после чего такси откинуло на ограждение и дорожный знак, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

В случившейся аварии пострадала пассажирка такси. Ее отвезли в больницу, чтобы осмотреть и оказать необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту ДТП.

Напомним, в Екатеринбурге столкнулись автобус и фургон. В результате ДТП пострадали два человека.

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