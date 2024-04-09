Такси в Екатеринбурге отбросило на ограждение и знак из-за столкновения с машиной

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Женщина, управлявшая иномаркой Geely, во время поворота налево на перекрестке не пропустила такси Hyundai.
Из-за этого произошло столкновение транспортных средств, после чего такси откинуло на ограждение и дорожный знак, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В случившейся аварии пострадала пассажирка такси. Ее отвезли в больницу, чтобы осмотреть и оказать необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту ДТП.
Напомним, в Екатеринбурге столкнулись автобус и фургон. В результате ДТП пострадали два человека.